Alman Sol Parti: Gazze’de soykırım yaşanıyor

Almanya’da Sol Parti, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini resmen “soykırım” olarak niteleyen önergeyi kabul etti.

Potsdam’da düzenlenen parti genel kurulunda Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin önerge, çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Yoğun müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşı sağlanan metinde, “Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve çok sayıda uluslararası hukuk uzmanı Gazze’de Filistinlilere karşı bir soykırım yaşandığını ifade ediyor. Biz de bu değerlendirmeye katılıyoruz” denildi. Önergede hem İsrail’in hem de Filistin’in var olma hakkı vurgulanırken, İsrail’in Yahudiler için tarihî ve güncel önem taşıdığı belirtilerek, Filistin halkının da eşit haklara sahip olması gerektiği ifade edildi. AA

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