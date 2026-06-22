ABD ve İran heyetleri masaya oturuyor

Pakistan aracılığıyla yürütülen müzakereler sonucunda 14 maddelik ‘İslamabad Mutabakatı’na imza atan ABD ile İran, teknik düzeydeki ilk görüşmeler için İsviçre’de bir araya geliyor. Pakistan Dışişleri Bakanlığı, beklenen teknik görüşmelerin dün (21 Haziran) Bürgenstock kasabasında gerçekleştirildiğini duyurdu.

Zirvede ABD ve İran temsilcilerinin yanı sıra sürecin arabulucuları konumundaki Pakistan ve Katar’dan yetkililerin de hazır bulundu. İsviçre’deki görüşmelerde ülkeyi doğrudan Başbakan Şahbaz Şerif temsil etti. İran heyetinin masadaki öncelikli gündem maddelerinin, mutabakat zaptının eksiksiz uygulanması ve İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırılarının durdurulması olduğu vurgulandı. Haber Merkezi

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