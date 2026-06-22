Gıda ürünlerimiz Avrupa sınırlarından döndü

Avrupa Birliği’nin Gıda ve Yem için Hızlı Alarm Sistemi (RASFF) verilerine göre Türkiye, 2025 yılında Avrupa’ya gıda ihracatı gerçekleştiren ülkeler arasında pestisit kalıntısı kaynaklı en fazla bildirim alan ikinci ülke oldu.

Yıl boyunca iletilen 105 uyarının 51’inde ürünlerin Avrupa sınırlarından geri çevrilmesine karar verilirken, iade edilen tarım ürünlerinin başında biber, domates ve nar yer aldı. RASFF veri tabanında yer alan uyarı niteliğindeki bildirimlerin yalnızca yaş meyve ve sebze mamulleriyle sınırlı kalmadığı görüldü. Son denetim periyodunda Türkiye menşeli kuru incir ve Antep fıstığı partilerinde de küf kaynaklı doğal toksinler olan aflatoksin ve okratoksin parametrelerinde limit aşımları rapor edildi. Cumhuriyet’in haberine göre, toksikoloji uzmanları, söz konusu mikotoksinlerin uzun vadeli tüketimde kronik organ hasarlarına yol açabileceğine dikkat çekiyor. Haber Merkezi

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