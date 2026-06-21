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Türkiye sınav ülkesi haline geldi

21 Haziran 2026, Pazar 14:18
Türkiye’de milyonlarca çocuk ve gencin sınavlar arasında sıkıştığına dikkati çeken DESAM Başkanı Gürkan Avcı, “Türkiye giderek bir eğitim ülkesi olmaktan uzaklaşıyor; bir ‘sınav ülkesi’ hâline geliyor” dedi.

ANKARA - MEHMET KARA

Demokrasi ve Eğitim Etütleri Stratejik Araştırmalar Merkezi (DESAM) Yönetim Kurulu Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’nin artık yalnızca bir eğitim reformuna değil, bir “insan yetiştirme paradigması değişimine” ihtiyaç duyduğunu söyledi. 

Türkiye’de milyonlarca çocuk ve gençin LGS, TYT, AYT, YDT, ALES, DGS, KPSS, YDS, TUS ve sayıları her geçen yıl artan onlarca sınav arasında sıkışmış bir hayat yaşadığına dikkat çeken Avcı, “Eğitim sistemimizin merkezine öğrenme değil sınav, üretim değil puan, yetenek değil sıralama yerleşmiştir. Çocuklarımız merak etmeyi unutuyor. Gençlerimiz hayal kurmayı erteliyor. Öğretmenlerimiz karakter inşa etmek yerine test çözdürmeye zorlanıyor. Aileler çocuklarının yeteneğini keşfetmeye değil, bir sonraki sınava yetişmeye çalışıyor. Türkiye giderek bir eğitim ülkesi olmaktan uzaklaşıyor; bir ‘sınav ülkesi’ hâline geliyor” değerlendirmesinde bulundu.

BU KADAR SINAVA RAĞMEN NEDEN HÂLÂ NİTELİKLİ İNSAN AÇIĞIMIZ VAR

Mevcut sistemi, kamu kurumlarının kurdukları akademileri hatırlatarak eleştiren Avcı, “Eğer mevcut sistem başarılıysa; Neden kamu kurumları kendi akademilerini kuruyor? Neden şirketler üniversite mezunlarını yeniden eğitmek zorunda kalıyor? Neden gençler diplomalarına rağmen iş bulamıyor? Neden işverenler nitelikli çalışan bulamadıklarını söylüyor? Bu soruların tamamı aynı gerçeğe işaret etmektedir: Sorun gençlerde değil, sistemdedir.” şeklinde konuştu.

HEDEF: ELEME CUMHURİYETİ DEĞİL, YETENEK CUMHURİYETİ

Son yıllarda yükseköğretime erişimin genişlediğini, üniversite sayılarının arttığını, ancak aynı ölçüde bilim insanı, girişimci, teknoloji üreticisi, stratejist, lider ve yenilikçi yetiştiremediğimizin altını çizen Avcı, “Türkiye’nin yeni hedefi sınav merkezli değil, yetenek merkezli bir sistem kurmak olmalıdır. Çünkü geleceği test kitapları değil, yeteneklerini keşfetmiş insanlar kuracaktır. Türkiye eleme cumhuriyeti değil, yetenek cumhuriyeti olmak zorundadır” şeklinde konuştu.

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