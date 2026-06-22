Katar'da bir fabrikada patlama: 13 kişi öldü

Katar'ın başkenti Doha'nın kuzeyindeki Ras Laffan Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikada meydana gelen patlamada 13 kişinin öldüğü belirtildi.

Katar televizyonuna açıklama yapan Enerji Bakanı Saad bin el-Kaabi, olaya ilişkin bilgi verdi. Patlamada 13 kişinin öldüğünü belirten Bakan Kaabi, hayatını kaybedenlerin Hindistan ve Pakistan uyruklu olduğunu söyledi. Katarlı Bakan, patlamanın saldırı değil teknik bir arızadan kaynaklandığını vurguladı. Patlamada 66 kişinin yaralandığını belirten Kaabi, yaralıların hastanelerde tedavi altına alındığını kaydetti. AA

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