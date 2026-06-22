Bu bir savaş değil, soykırımdır

Almanya’nın başşehri Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde “Bu savaş değil, bu bir soykırımdır” ve “Çocuk katili İsrail” sloganları atıldı.

Almanya’nın başşehri Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. İsrail’in Gazze ve Lübnan’a karşı saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg semtinde bulunan Oranien Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, daha sonra Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesine doğru yürüdü. İsrail’in Filistin topraklarını gasbetmesi ve Almanya’nın İsrail’e silah sağlamasına da tepki gösterilen eylemde, “Gazze’ye özgürlük”, “Filistin özgür olana kadar özgür Filistin”, “İşgale son verin”, “(Almanya Başbakanı Friedrich) Merz neredesin, çocuklar öldürülüyor”, “İsrail bombalıyor Almanya destekliyor”, “Bu savaş değil, bu bir soykırımdır” ve “Çocuk katili İsrail” sloganları atıldı.

“Gazze ateş altında”

Göstericiler Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde, “Soykırımı durdurun”, “Gazze ateş altında” ve “Soykırım” yazan dövizler ile İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Pannier ve Sonnenallee caddelerinin kesiştiği bölgede sona erdi.

Okullar ve hastaneler bombalanıyor

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a saldırılarını sürdürmesi, İsveç’in başkenti Stockholm’de de protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan eylemciler, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan’ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Eylemciler “Gazze’de siviller öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Lübnan’a saldırılar durdurulsun”, “Gıda kıtlığına son verilsin” ve “Savaş istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

“Hükümetimiz katliama ortak oluyor”

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Anita Salven, Filistin’de yaşanan insanî dram ve Batı dünyasının buna karşı takındığı tutuma yönelik eleştirilerde bulundu. Salven, “Filistin meselesi şu an tamamen korkunç bir durumda ve kontrolden çıkmış vaziyette. İsveç hükümeti de (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu’nun söylediği her şeyi onaylayarak aslında bu duruma ortak oluyor. Bu gerçekten tam bir felaket” ifadelerini kullandı.

Berlin/Stockholm - aa

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Alman Sol Parti: Gazze’de soykırım yaşanıyor

Almanya’da Sol Parti, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini resmen “soykırım” olarak niteleyen önergeyi kabul etti. Potsdam’da düzenlenen parti genel kurulunda Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin önerge, çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Yoğun müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşı sağlanan metinde, “Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve çok sayıda uluslararası hukuk uzmanı Gazze’de Filistinlilere karşı bir soykırım yaşandığını ifade ediyor. Biz de bu değerlendirmeye katılıyoruz” denildi. Önergede hem İsrail’in hem de Filistin’in var olma hakkı vurgulanırken, İsrail’in Yahudiler için tarihî ve güncel önem taşıdığı belirtilerek, Filistin halkının da eşit haklara sahip olması gerektiği ifade edildi.

Berlin - aa