"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Bu bir savaş değil, soykırımdır

22 Haziran 2026, Pazartesi 00:48
Almanya’nın başşehri Berlin’de düzenlenen Filistin’e destek gösterisinde “Bu savaş değil, bu bir soykırımdır” ve “Çocuk katili İsrail” sloganları atıldı.

Almanya’nın başşehri Berlin’de Filistin’e destek gösterisi düzenlendi. İsrail’in Gazze ve Lübnan’a karşı saldırılarını protesto etmek için Kreuzberg semtinde bulunan Oranien Meydanı’nda toplanan çok sayıda kişi, daha sonra Neukölln ilçesindeki Sonnenallee Caddesine doğru yürüdü. İsrail’in Filistin topraklarını gasbetmesi ve Almanya’nın İsrail’e silah sağlamasına da tepki gösterilen eylemde, “Gazze’ye özgürlük”, “Filistin özgür olana kadar özgür Filistin”, “İşgale son verin”, “(Almanya Başbakanı Friedrich) Merz neredesin, çocuklar öldürülüyor”, “İsrail bombalıyor Almanya destekliyor”, “Bu savaş değil, bu bir soykırımdır” ve “Çocuk katili İsrail” sloganları atıldı.

“Gazze ateş altında”

Göstericiler Filistin bayraklarının yanı sıra üzerinde, “Soykırımı durdurun”, “Gazze ateş altında” ve “Soykırım” yazan dövizler ile İsrail hapishanelerinde bulunan bazı Filistinli esirlerin fotoğraflarını taşıdı. Yoğun güvenlik önlemlerinin alındığı gösteri, Pannier ve Sonnenallee caddelerinin kesiştiği bölgede sona erdi.

Okullar ve hastaneler bombalanıyor

İsrail’in Gazze Şeridi ve Lübnan’a saldırılarını sürdürmesi, İsveç’in başkenti Stockholm’de de protesto edildi. Çok sayıda sivil toplum kuruluşunun çağrısıyla Odenplan Meydanı’nda toplanan eylemciler, İsrail’in ateşkese rağmen Gazze ve Lübnan’ı hava saldırılarıyla hedef almasına tepki gösterdi. Eylemciler “Gazze’de siviller öldürülüyor”, “Okullar ve hastaneler bombalanıyor”, “Lübnan’a saldırılar durdurulsun”, “Gıda kıtlığına son verilsin” ve “Savaş istemiyoruz” yazılı pankartlar taşıdı.

“Hükümetimiz katliama ortak oluyor”

Gösteriye destek veren İsveçli aktivist Anita Salven, Filistin’de yaşanan insanî dram ve Batı dünyasının buna karşı takındığı tutuma yönelik eleştirilerde bulundu. Salven, “Filistin meselesi şu an tamamen korkunç bir durumda ve kontrolden çıkmış vaziyette. İsveç hükümeti de (İsrail Başbakanı) Binyamin Netanyahu’nun söylediği her şeyi onaylayarak aslında bu duruma ortak oluyor. Bu gerçekten tam bir felaket” ifadelerini kullandı.

Berlin/Stockholm - aa

***

Alman Sol Parti: Gazze’de soykırım yaşanıyor

Almanya’da Sol Parti, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini resmen “soykırım” olarak niteleyen önergeyi kabul etti. Potsdam’da düzenlenen parti genel kurulunda Orta Doğu’daki gelişmelere ilişkin önerge, çoğunluğun oyuyla kabul edildi. Yoğun müzakerelerin ardından üzerinde uzlaşı sağlanan metinde, “Uluslararası kuruluşlar, insan hakları örgütleri ve çok sayıda uluslararası hukuk uzmanı Gazze’de Filistinlilere karşı bir soykırım yaşandığını ifade ediyor. Biz de bu değerlendirmeye katılıyoruz” denildi. Önergede hem İsrail’in hem de Filistin’in var olma hakkı vurgulanırken, İsrail’in Yahudiler için tarihî ve güncel önem taşıdığı belirtilerek, Filistin halkının da eşit haklara sahip olması gerektiği ifade edildi.

Berlin - aa

AA

Okunma Sayısı: 249
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bu bir savaş değil, soykırımdır

    Şehirler çocuklar için tuzaklarla dolu

    Emekliler zam istedi

    Gıda ürünlerimiz Avrupa sınırlarından döndü

    Alman Sol Parti: Gazze’de soykırım yaşanıyor

    ABD ve İran heyetleri masaya oturuyor

    İktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukuk

    'Netanyahu, bakanlarından Trump'ı eleştirmemelerini istedi'

    Türkiye sınav ülkesi haline geldi

    Balıkesir- Burhaniye'deki orman yangınında son durum?

    YKS'nin zorlu aşaması olan Alan Yeterlilik Testleri oturumu da tamamlandı

    İskoçya'da Müslümanları hedef alan saldırıda 5 kişi yaralandı

    Kanada'da imama tepki çeken çirkin saldırı

    Yenikapı-Hacıosman Metro Hattı ile Taksim-Kabataş Füniküler Hattı kapanacak

    YKS'nin ikinci oturumu başladı

    İsrail ordusu Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı

    İtalya'da 8 kent için "kırmızı" alarm

    Isparta'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

    Myanmar’da şartlar kötüleşecek

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Emekliler zam istedi
    Genel

    Gıda ürünlerimiz Avrupa sınırlarından döndü
    Genel

    Gül üreticileri de memnun değil
    Genel

    Şehirler çocuklar için tuzaklarla dolu
    Genel

    Alman Sol Parti: Gazze’de soykırım yaşanıyor
    Genel

    İktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukuk
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bu bir savaş değil, soykırımdır
    Genel

    ABD ve İran heyetleri masaya oturuyor
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.