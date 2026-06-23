Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yayınlanan Risale-i Nur'dan Osmanlıca vecize.

نوردن قطره لر بعض درين و أهمّيتلى حقيقتلره بر إسم طاقوب، گويا او حقيقت آڭلاشيلمش گبى عاديلشديرييورلر. مثلا، "بو ألكتريق قوّتى ايمش" دييوب، او اينجه و درين حقيقتى أهمّيتسز ياپوب عادى گوسترييورلر. Nurdan Katreler Bazı derin ve ehemmiyetli hakikatlere bir isim takıp, güya o hakikat anlaşılmış gibi âdîleştiriyorlar. Meselâ, “Bu elektrik kuvveti imiş” deyip, o ince ve derin hakikati ehemmiyetsiz yapıp âdî gösteriyorlar. Bediüzzaman, Emirdağ Lâhikası, YAN-2025, s. 450

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