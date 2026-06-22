Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, basınla sohbet toplantısında yaptığı konuşmada, yargıda adaletin önemine işaret etti.

Erbakan “Yargıda adalet olmadan bir ülkede saadet, selamet, huzur, barış olmaz. Bugün iktidar maalesef yargıyı kontrol altına almış. İktidara ayrı hukuk, muhalefete ayrı hukuk uygulanıyor. Parası olana, iktidara yakın olana ayrı hukuk, iktidara yakın olmayana, muhalefette olana, parası olmayana, gariban olana ayrı hukuk uygulanıyor. Bu bizim inancımıza taban tabana zıt bir durum? Yargı önünde herkesin eşit olduğu, kuvvetliyi değil hakkı üstüne tutan bir adalet mekanizmasının kurulması gerekir” dedi. Erbakan, Türkiye’de ekonomik sıkıntıların temel sebebinin “paylaşımda adaletsizlik” olduğunu savunarak, milyonlarca emekli, asgari ücretli, memur ve çiftçinin geçim sıkıntısı yaşadığını kaydetti. Ankara - Anka

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