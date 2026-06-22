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22 HAZİRAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Şehirler çocuklar için tuzaklarla dolu

22 Haziran 2026, Pazartesi 00:41
TBMM Komisyonu raporuna göre suça sürüklenen çocukların yaklaşık yüzde 90’ı şehirlerde yaşıyor. Raporda göç, yoksulluk ve zayıflayan sosyal denetim başlıca riskler arasında gösterildi.

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nun hazırladığı taslak rapor, çocukların suça sürüklenme riskinin özellikle şehir merkezlerinde daha yüksek olduğunu ortaya koydu. Raporda, hızlı şehirleşme, göç hareketleri, yoksulluk ve toplumsal denetim mekanizmalarındaki zayıflamanın önemli risk faktörleri arasında yer aldığı belirtildi.

Taslak rapora göre suça sürüklenen çocukların yaklaşık yüzde 90’ı şehirlerde yaşarken, kırsal bölgelerde bu oran yüzde 4 ila 10 arasında değişiyor. Çalışmada, şehirlerde suç oranlarının artmasında göçle gelen uyum problemleri, ekonomik zorluklar ve mahalle bağlarının zayıflamasının etkili olduğu vurgulandı. Kırsal kesimde ise aile, akraba ve komşuluk ilişkilerinin çocuklar üzerindeki denetleyici rolünün daha güçlü olduğu ifade edildi.

GÖÇ VE SOSYAL UYUM SIKINTILARI ETKİLİ

Türkiye gazetesinde yer alan habere göre raporda, kırsal bölgelerde daha çok geleneksel anlaşmazlıklardan kaynaklanan suçların görüldüğü, şehirlerde ise ekonomik sıkıntılar ve sosyal uyum problemlerine bağlı olarak hırsızlık, gasp ve uyuşturucu suçlarının öne çıktığı kaydedildi. Antalya’da gerçekleştirilen bir araştırmada, adlî süreçlere dahil olan çocukların yüzde 41’inin köyden kente göç eden ailelerden geldiği tespit edildi.

BELEDİYELERE YENİ GÖREVLER ÖNERİLDİ

Komisyon, risk altındaki çocukların erken tespit edilmesi amacıyla zorunlu psikososyal tarama sisteminin hayata geçirilmesini önerdi. Raporda ayrıca çocuk dostu şehir uygulamalarının yaygınlaştırılması, sosyal yaşam alanlarının artırılması ve belediyelerin mahalle bazlı çocuk güvenliği analizleri yapması gerektiği belirtildi. Öneriler arasında, nüfusu 100 binin üzerindeki belediyelerin bütçelerinin binde 5’ini çocukların korunması ve suça sürüklenmelerinin önlenmesine yönelik projelere ayırması da yer aldı.

Haber Merkezi

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