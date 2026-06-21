İsrail ordusu Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı

İsrail ordusu, Başbakan Binyamin Netanyahu'dan Lübnan'a saldırıları durdurması için talimat aldığını ancak işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı.

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Lübnan'ın güneyine ABD-İran mutabakatına rağmen gece saatlerinden bu yana düzenlenen saldırıların ardından Netanyahu'dan "ateşkes" talimatı aldığını duyurdu. Açıklamada, Netanyahu'dan gelen talimatın ardından "güvenli bölge" olarak isimlendirdiği işgal ettikleri alanlar dışında Lübnan'a saldırıların durdurulduğu kaydedildi. İşgal altında tutulan bölgeler ile son iki gün boyunca ele geçirmeye çalıştıkları Nebatiye vilayetini gören Ali el-Tahir Tepesi'ne yönelik saldırı ve yıkımın devam edeceği vurgulanan açıklamada, Hizbullah’tan gelecek bir saldırıya şiddetle karşılık verileceği tehdidinde de bulunuldu. İsrail basını, Netanyahu'nun İsrail ordusuna Lübnan'a yönelik saldırıları durdurması ancak işgal edilen bölgelerden çekilmemesi yönünde talimat verdiğini bildirmişti. İsrail ordusu, Lübnan'ın güneyindeki saldırılarda 1 askerinin öldüğünü duyurdu İsrail ordusu, işgal ve saldırılarını sürdürdüğü Lübnan'ın güneyinde yaşanan çatışmalarda 1 askerinin öldüğünü, 13 askerinin de yaralandığını bildirdi. İsrail ordusundan yapılan açıklamada, ölen askerin Komando Tugayı'nda görevli 21 yaşındaki Başçavuş Nir Ben Ari olduğu belirtildi. Öte yandan, "The Times of Israel" gazetesinin haberinde, saat 01.30'da Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye iline bağlı Kefer Tebnit köyünde bulunan askeri bir mevziye roket ve patlayıcı yüklü insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiği kaydedildi. Söz konusu saldırıda Başçavuş Ben Ari'nin öldüğü, 2'si ağır olmak üzere 13 askerin yaralandığı ifade edildi. Yaralı askerlerin hastanelere kaldırıldığı ve durumları hakkında ailelerine bilgi verildiği aktarıldı. AA

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