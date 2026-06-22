Emekliler zam istedi

Sinop’ta emekliler, artan fiyatlar sebebiyle geçim sıkıntısı yaşadıklarını anlattı. Emekliler, yüksek enflasyon karşısında maaşlarının yetersiz kaldığını belirterek, alım güçlerinin artırılmasını ve yaşam şartlarının iyileştirilmesini talep etti.

Emekli Kazım Yaşar, geçmişte aldığı maaşla hem altın alabildiğini hem de rahat bir yaşam sürdürebildiğini belirterek, “Düğünlere giderken, bilezik, çeyrek altın takıyorduk. Şimdi düğünlere bile gidemiyorum. İnsanlara karşı mahcup oluyorum” diye konuştu. Hasan Yüksel de mevcut maaşlarla geçinmenin mümkün olmadığını belirterek, “Emeklilere yüzde 200 zam vermesi lazım ki rahatlasın. 20 bin lira maaş alıyorum. Yüzde 100 zam gelse 40 bin lira olur ama onunla da geçinilmez. Sinop’ta kiralar 20 bin, 25 bin, 30 bin lira. Umutsuzuz. Kendimi değersiz hissediyorum” dedi. Sebahattin Taşkıran ise emeklilerin alım gücünün ciddi şekilde düştüğünü belirterek, “Emekliye yüzde 100 zam olmalı, aksi halde geçim çok zor. Sokaktaki enflasyon yüzde 100’ün üzerinde. 100 liraya aldığın şey 130 lira, 150 lira oluyor. Bunu kapatabilmem için her ay zam gelmesi lazım. Bekliyoruz, inşallah düzelir” ifadesini kullandı.

Sinop - Anka