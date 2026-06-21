"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 HAZİRAN 2026 PAZAR - YIL: 57

İtalya'da 8 kent için "kırmızı" alarm

21 Haziran 2026, Pazar 00:07
İtalya genelinde etkisini göstermeye başlayan Afrika kaynaklı aşırı sıcak hava dalgası sebebiyle 8 kentte "kırmızı" alarm verildi.

İtalya Sağlık Bakanlığı, hafta sonu birçok kentte Afrika kaynaklı sıcak hava dalgasının etkili olmasının beklendiğini belirterek, Bologna, Bolzano, Brescia, Floransa, Milano, Perugia, Rieti, Torino olmak üzere 8 kent için "kırmızı" ile en yüksek risk uyarısında bulundu.

Başkent Roma için ise yarın ikinci yüksek seviye olan "turuncu" alarm verildi.

Sağlık Bakanlığı, sitesinde güneşten korunmaya yönelik bir dizi uyarı ve önlem önerisine yer verirken, sıcaktan korunabilmek için 11.00 ile 18.00 saatleri arasında dışarı çıkılmaması çağrısı yaptı.

Bu arada, ülkenin kuzeyinde aşırı sıcakların etkili olduğu ve yarın için "kırmızı" alarm verilen kentlerden Milano'da şehir merkezindeki Duomo Katedrali önünde gezinen turistlerin güneşten korunmak için şemsiye ve minik el vantilatörleri taşıdıkları ve serinleyebilmek için çeşmelerin önünde sıra oluşturdukları görüldü.

AA

Okunma Sayısı: 288
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail ordusu Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı

    İtalya'da 8 kent için "kırmızı" alarm

    Isparta'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı

    Myanmar’da şartlar kötüleşecek

    Goldman Sachs Türkiye enflasyon tahminini yükseltti

    Tutuklama, cezalandırma aracına dönüştü

    Yapılandırma değil, tefeci faizi

    Lübnan’a saldırılar karşısında Hürmüz Boğazı’nı kapatacak

    2027 hac ön kayıt ve kayıt yenileme son gün 26 Haziran

    YKS sürecinde ilk oturum sona erdi - AYT ve YDT yarın yapılacak

    Milli Takım oyuncuları büyük hüsranla dönüyor - Montella: Çok büyük hayal kırıklığı yaşıyorum

    İsrail Gazze'de bir aileyi hedef aldı

    BM: Gazze temel ihtiyaçlardan mahrum

    "Küba'ya yönelik olası askeri müdahale Venezuela'daki kadar hızlı tamamlanabilir"

    Yeni bir kalkınma hikâyesi yazılmalı

    İsrail ateşkese rağmen Lübnan'a saldırmaya devam ediyor

    Resmi ilan engeli sansür değil mi?

    Korku nerelere sindi?

    Trafik cezaları 100 milyara yaklaştı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Isparta'da tur otobüsü devrildi: 5 kişi öldü, 25 kişi yaralandı
    Genel

    İsrail ordusu Lübnan'da işgal ettiği bölgelerde saldırı ve yıkımı sürdüreceğini açıkladı
    Genel

    İtalya'da 8 kent için "kırmızı" alarm
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.