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YKS'nin ikinci oturumu başladı

21 Haziran 2026, Pazar 10:41
Bu yıl 1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu YKS'nin Alan Yeterlilik Testleri oturumu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda gerçekleştiriliyor.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), Türkiye genelinde 81 il ve KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da 254 sınav merkezinde düzenlenen 2026 Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (2026-YKS) ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testleri (AYT) başladı.

YKS'nin ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) dün yapılmasının ardından ikinci oturum AYT, bugün saat 10.15'te başladı. Adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmadı.

1 milyon 627 bin 960 adayın başvurduğu, 4 bin 400 bina ve 86 bin 761 salonda düzenlenen ikinci oturumda, 227 bin 380 kişi görev yapıyor.

AYT'de adaylara, Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40, Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek.

T.C. kimlik kartını kaybeden, nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında T.C. kimlik numarası ve fotoğraf bulunmayan adaylar için il ve ilçe nüfus müdürlükleri bugün saat 15.30'a kadar açık tutuluyor.

8 sporcu için Belgrad'da da AYT oturumu düzenleniyor

Ayrıca sınava başvuran ancak Uluslararası Okul Sporları Federasyonu tarafından 13-22 Haziran'da Sırbistan'ın Zlatibor şehrinde gerçekleştirilecek ISF Dünya Okul Sporları Basketbol Şampiyonası'na katılacak 8 sporcu için Belgrad'da da AYT uygulaması düzenleniyor.

Sporcular, Türkiye ile eş zamanlı olarak ve aynı koşullarda sınava girecek.

AA

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