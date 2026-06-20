Myanmar’da şartlar kötüleşecek

Birleşmiş Milletler (BM) Myanmar Özel Temsilcisi Julie Bishop, Arakanlı Müslümanların (Rohingya) durumunun hâlâ vahim olduğuna dikkati çekerek, kapsayıcı barış süreci ve siyasî çözüm olmadan Myanmar’ın sosyoekonomik koşullarının kötüleşmeye devam edeceği uyarısında bulundu.

Bishop, BM Genel Kurulunda Myanmar’la ilgili gayriresmi bilgilendirme toplantısında konuştu. “Bugün, Myanmar genelindeki son derece kutuplaşmış ve giderek daha da karamsarlaşan durumu aktaracağım” diyen Bishop, 10 yıla yakındır süren çatışma ve kargaşadan muzdarip ülkede Arakanlı Müslümanların durumunun hâlâ vahim olduğunu söyledi.

Bishop, “Myanmar’da ülke içindeki çok katmanlı kriz hız kesmeden devam ederken sonuçları giderek sınırlarının çok ötesine uzanıyor, bölgesel ve küresel etkileri artıyor” ifadesini kullandı.