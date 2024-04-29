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30 NİSAN 2024 SALI - YIL: 55

ABD halkının çoğu İsrail’e desteğe karşı

29 Nisan 2024, Pazartesi 23:50
ABD’li Senatör Bernie Sanders, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de etnik temizlik yaptığını belirtti.

ABD Senatosundaki önemli Yahudi isimlerden biri olan bağımsız Vermont Senatörü Sanders, CNN’in “State of the Union” programına konuk oldu. ABD’deki üniversitelerde süren Filistin’e destek gösterilerinde Yahudi karşıtı söylemlerin sorulması üzerine Sanders, Yahudi karşıtlığıyla beraber her türlü nefret suçu ve İslam karşıtlığına (İslamofobi) da karşı çıkılması gerektiğini vurguladı. Sunucunun ısrarla üniversitelerde Yahudi öğrencilerin mağduriyetini ön plana çıkarma çabalarına ilişkin Sander, kendisinin de Yahudi olduğunu ve odaklanılması gereken konunun İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’de yol açtığı insani facia olduğunu dile getirdi. Sanders, İsrail’in Gazze’de sistematik şekilde sağlık sistemi ile esasen tüm Gazze’yi yok etmeye çalıştığını belirterek, “Amerikan halkının çoğu Netanyahu’nun savaş makinesinden iğreniyor ve ABD’nin buna destek olmasına karşı çıkıyor” ifadesini kullandı.

AA

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