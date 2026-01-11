"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
11 OCAK 2026 PAZAR - YIL: 56

ABD İran’a saldırı planı yapıyor

11 Ocak 2026, Pazar 20:35
ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha İran’ı hedef aldı. Ülkedeki protestolara yardım etmeye hazır olduklarını söyledi.

ABD yönetiminden yetkililerin, Trump’ın “tehditlerinin” uygulanmasının gerekmesi durumunda İran’a yönelik saldırının nasıl yürütüleceği ve hangi noktaların hedef alınabileceği konusunda görüştüğü öne sürüldü. ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, İran’ın özgürlüğü hiç olmadığı kadar aradığını yazdı. “Bu yüzden ABD olarak gerekeni yapmaya hazırız” dedi. Wall Street Journal’ın haberine göre Yetkililerden biri, İran’ın çok sayıda askeri hedefine yönelik geniş çaplı hava saldırısının görüşülen seçeneklerden biri olduğunu ileri sürdü. Bir diğer kaynak ise izlenecek eylem planı konusunda uzlaşıya varılmadığını, olası bir saldırı hazırlığı için herhangi askeri teçhizat veya personelin sevk edilmediğini belirtti. 

İran’daki protestolarda ölü sayısı 116’ya yükseldi

ABD merkezli İran İnsan Hakları Aktivistleri Haber Ajansı (HRANA), İran’da ekonomik problemler sebebiyle başlayan ve 15. gününe giren protestolarda ölü sayısının arttığını duyurdu. HRANA’nın açıklamasına göre, gösteriler sırasında 37’si güvenlik görevlisi, 4’ü sağlık çalışanı olmak üzere toplam 116 kişi öldü. Olaylarda bir savcının da öldüğü belirtildi. Ajans, protestolar süresince 2 bin 600’den fazla kişinin yaralandığını, şu ana kadar 2 bin 638 kişinin de gözaltına alındığını aktardı. 

Haber Merkezi

