ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Bu tür “hatalar” kolay yapılmaz

04 Mart 2026, Çarşamba 17:45
ABD Deniz Piyadesi eski istihbarat subayı ve Birleşmiş Milletler’in Irak’taki eski silâh denetçisi Scott Ritter, katıldığı bir yayında ABD ve İsrail’in İran’a yönelik ortak operasyonlarında kız çocuklarının bulunduğu iki okulun bilerek vurulduğunu iddia ederek sert eleştirilerde bulundu.

Küçük kızların öldürüldüğünü söyleyen Ritter, “Anneleri, kızlarının eve dönmesini bekliyordu. Kızlarını okula, savaş çıkmayacağına inanarak gönderdiler. Çünkü diplomasi yürütülüyordu. Çünkü Marco Rubio pazartesi günü bölgeye gideceğini söylemişti. Bu yüzden kızlarını okula gönderdiler. Kızlar dersteydi ve biz okulu bombaladık. Şu anda enkazın altında yüzden fazla kız çocuğu gömülü. İşte bu savaşın en karanlık yönü” dedi. Askerî hedeflerin doğrulanması gerektiğini vurgulayan Ritter, “İki kız okulunu bombalamamıza ne sebep olabilir? Bu tür hatalar öyle kolay yapılmaz” ifadeleriyle operasyonların sorumluluğunu sorguladı.

Soruşturma çağrısı

Birleşmiş Milletler Yüksek Komiseri Volker Türk’ün ABD-İsrail’in İran’da ilkokula düzenlediği saldırıya ilişkin soruşturma çağrısı yaptığı bildirildi. Konu ile ilgili açıklama yapan BM İnsan Hakları Ofisi Sözcüsü Ravina Shamdasani “Yüksek Komiser, saldırının koşulları hakkında acil, tarafsız ve kapsamlı bir soruşturma çağrısında bulunuyor. Soruşturma sorumluluğu, saldırıyı gerçekleştiren güçlere ait. Bulguları kamuoyuna açıklamalarını ve mağdurlar için hesap verebilirlik ve tazminat sağlamalarını talep ediyoruz” dedi.

