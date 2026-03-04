"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 MART 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Orta Doğu’da 21 binden fazla uçuş iptal edildi

04 Mart 2026, Çarşamba 15:42
ABD-İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a başlattığı saldırıların ardından Tahran’ın da İsrail ve bölge ülkelerine yönelik misilleme saldırıları sonucu Orta Doğu'da şu ana kadar 21 binden fazla uçuş iptali yaşandığı bildirildi.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarının ardından Körfez bölgesindeki bazı hava yolları, uçuşların askıya alındığını ya da iptal edildiğini açıkladı.

Hava yolu şirketleri ve Flight Radar verilerine göre, ABD ve İsrail'in İran'ı hedef alması ve bunun ardından gelen misillemelerle birlikte bazı hava yollarına ait uçuşlar, dünya genelinde aksamaya devam ediyor.

Çatışmaların etkilediği Katar, BAE, Umman gibi çok sayıda bölge ülkesinde hava trafiği durma noktasına geldi.

Katar Hava Yolları, ülkenin hava sahasının kapalı olması nedeniyle uçuşlarını geçici olarak durdurdu.

Birleşik Arap Emirlikleri merkezli Emirates Hava Yolları da hava sahası kapalı olduğundan dolayı Dubai’den tüm planlı uçuşlarını askıya aldı.

Şirket, yalnızca 3-4 Mart’ta sınırlı sayıda mahsur kalan yolcuları geri getirme ve kargo uçuşlarını gerçekleştirdi.

Umman Hava Yolları da cuma gününe kadar uçuşların askıya alındığını duyurdu.

Körfez bölgesindeki 7 ana hava limanında şu ana kadar 21 binden fazla uçuş iptal edildi.

AA

Okunma Sayısı: 248
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

