ABD: İran için bütün seçenekler masada

ABD Savunma Bakanı Pete Hegseth, Colorado ziyareti sırasında basın mensuplarına, İran’la devam eden müzakerelere ve askerî müdahale ihtimaline ilişkin değerlendirmede bulundu.

İran’ın anlaşma yapması gerektiğini, Başkan Donald Trump’ın da bunu tercih ettiğini kaydeden Hegseth, anlaşmaya varılamaması durumunda Trump’a sunulacak seçeneklerin olduğunu belirtti. Hegseth, askerî saldırı ihtimalinin gündemde olup olmadığına yönelik soruya da “Her şey masada. Bu Başkan’ın kararıdır. Biz bir anlaşmaya varılmasını sağlamak için buradayız. İran’ın iyi bir anlaşma yapmasının bilgece olacağını düşünüyorum” cevabını verdi. AA

