"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Gazze’de buruk Ramazan

25 Şubat 2026, Çarşamba 09:59
Han Yunus’ta Filistinliler, bombalarla harabeye dönen sokakta Ramazan Gecesi programı düzenleyerek, yıkıma rağmen umut ve dayanışma mesajı verdi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta belediye ile Et-Tavahira Mahallesi sakinlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen Ramazan Gecesi, İsrail saldırılarında ağır hasar gören bir sokakta tertip edildi. Yıkılmış binaların, moloz yığınlarının ve kurşun izlerinin arasında düzenlenen programda dinî söyleşi yapıldı, ilâhîler söylendi; sokaklar ise fenerler ve Ramazan süsleriyle bezendi.

“Dünyanın benzerini görmediği bir felâket”

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Muhammed el-Batta, Ramazan ayında her yıl düzenlemeye çalıştıkları bu etkinlik için bir araya geldiklerini belirtti. Batta, etkinlik için seçilen mekâna işaret ederek, “Bugün şehitlerin hatıralarıyla çevrili ve yıkımın izlerini taşıyan bu sokakta bulunuyoruz. Bu yıkım ve bu yok edici işgal, dünyanın benzerini görmediği bir felâket.” ifadelerini kullandı. Batta, amaçlarının saldırıların ve yıkımın ardından kalpleri acı ve hüzünle dolu olan insanlara moral vermek olduğunu kaydetti.

“Bu topraklarda kalıcıyız”

Filistin halkının iradesinin kırılmadığını vurgulayan Batta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün buradan Filistin halkının şu mesajı yükselmekte; Biz Allah’ın izniyle bu topraklarda kalıcıyız, direniyoruz ve ayaktayız. Biz bu topraklarda kalacağız. Yıkıma, ölüme, acıya ve kayıplara rağmen kararlıyız. Kadınlarımızla, kızlarımızla ve erkeklerimizle birlikte Allah’ın izniyle Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz. Ve Gazze eskisinden daha güzel olacak inşallah. Buna gönülden inanıyoruz.”

“Geçen Ramazan yanımızda olanlar şimdi yok”

Mahalle sakinlerinden Huzeyfe İmad Şubeyr, süslemeleri doğrudan enkazın üzerine yaptıklarını belirterek, “Dinî değerlerimizi ve vatan sevgimizi harabenin ortasında yaşatıyoruz.” dedi. Geçen Ramazan aynı etkinlikleri birlikte düzenledikleri bazı komşularının bugün hayatta olmadığını söyleyen Şubeyr, “Onların azmiyle yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı. 

AA

Okunma Sayısı: 178
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Gezegen geçidi”nde buluşacaklar

    Washington Ramazan ayını resmen tanıdı

    Gazze’de buruk Ramazan

    ABD: İran için bütün seçenekler masada

    Meriç Nehri için "kırmızı" uyarı seviyesi "turuncu"ya indi

    İsrail yine güçlü şekilde kınandı

    İktidarın uygulamaları dinden soğuttu

    Gıda fiyatları 69 aydır yükselişte

    Garanti borçlanmalarla enflasyon düşer mi?

    Uygurlara Ramazan baskısı

    Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu

    Rusya: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeye çalışıyor; böyle bir şey olursa...

    Güney Kore-Miryang'daki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor

    Ukrayna'da 4 yılda 15 binden fazla sivil öldürüldü, 41 binden fazla kişi yaralandı

    Gazzelilerin çadırlarını su bastı - Kamplardaki insani durum daha da ağırlaşıyor!

    "Kilometre dolandırıcılığını" sıfırlayan hizmetten milyonlarca kişi faydalandı

    'İslam, inkar edilemeyecek bir hakikat'

    5 ayda 50 kilo verdi: "Hedefim çift rakamlara düşmek"

    İran'da sebze-meyve haline helikopter düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Rusya: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeye çalışıyor; böyle bir şey olursa...
    Genel

    Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazzelilerin çadırlarını su bastı - Kamplardaki insani durum daha da ağırlaşıyor!
    Genel

    Ukrayna'da 4 yılda 15 binden fazla sivil öldürüldü, 41 binden fazla kişi yaralandı
    Genel

    Güney Kore-Miryang'daki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor
    Genel

    İktidarın uygulamaları dinden soğuttu
    Genel

    Uygurlara Ramazan baskısı
    Genel

    Garanti borçlanmalarla enflasyon düşer mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.