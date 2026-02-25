Gazze’de buruk Ramazan

Han Yunus’ta Filistinliler, bombalarla harabeye dönen sokakta Ramazan Gecesi programı düzenleyerek, yıkıma rağmen umut ve dayanışma mesajı verdi.

Gazze Şeridi’nin güneyindeki Han Yunus’ta belediye ile Et-Tavahira Mahallesi sakinlerinin işbirliğiyle gerçekleştirilen Ramazan Gecesi, İsrail saldırılarında ağır hasar gören bir sokakta tertip edildi. Yıkılmış binaların, moloz yığınlarının ve kurşun izlerinin arasında düzenlenen programda dinî söyleşi yapıldı, ilâhîler söylendi; sokaklar ise fenerler ve Ramazan süsleriyle bezendi.

“Dünyanın benzerini görmediği bir felâket”

Han Yunus Belediye Başkanı Alaaddin Muhammed el-Batta, Ramazan ayında her yıl düzenlemeye çalıştıkları bu etkinlik için bir araya geldiklerini belirtti. Batta, etkinlik için seçilen mekâna işaret ederek, “Bugün şehitlerin hatıralarıyla çevrili ve yıkımın izlerini taşıyan bu sokakta bulunuyoruz. Bu yıkım ve bu yok edici işgal, dünyanın benzerini görmediği bir felâket.” ifadelerini kullandı. Batta, amaçlarının saldırıların ve yıkımın ardından kalpleri acı ve hüzünle dolu olan insanlara moral vermek olduğunu kaydetti.

“Bu topraklarda kalıcıyız”

Filistin halkının iradesinin kırılmadığını vurgulayan Batta, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün buradan Filistin halkının şu mesajı yükselmekte; Biz Allah’ın izniyle bu topraklarda kalıcıyız, direniyoruz ve ayaktayız. Biz bu topraklarda kalacağız. Yıkıma, ölüme, acıya ve kayıplara rağmen kararlıyız. Kadınlarımızla, kızlarımızla ve erkeklerimizle birlikte Allah’ın izniyle Gazze’yi yeniden inşa edeceğiz. Ve Gazze eskisinden daha güzel olacak inşallah. Buna gönülden inanıyoruz.”

“Geçen Ramazan yanımızda olanlar şimdi yok”

Mahalle sakinlerinden Huzeyfe İmad Şubeyr, süslemeleri doğrudan enkazın üzerine yaptıklarını belirterek, “Dinî değerlerimizi ve vatan sevgimizi harabenin ortasında yaşatıyoruz.” dedi. Geçen Ramazan aynı etkinlikleri birlikte düzenledikleri bazı komşularının bugün hayatta olmadığını söyleyen Şubeyr, “Onların azmiyle yolumuza devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.