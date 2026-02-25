"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

İsrail yine güçlü şekilde kınandı

25 Şubat 2026, Çarşamba 09:45
Türkiye, Arap Birliği, İslâm İşbirliği Teşkilatı (İİT) ve diğer 18 ülke, İsrail’in Batı Şeria üzerindeki hukuka aykırı kontrolünü kapsamlı biçimde genişleten bir dizi kararını en güçlü şekilde kınadı.

Ortak açıklamada, “İsrail’in ahiren aldığı, Batı Şeria üzerindeki hukuka aykırı kontrolünü kapsamlı biçimde genişleten bir dizi kararı en güçlü şekilde kınıyoruz. Bu değişiklikler geniş kapsamlı olup, Filistin topraklarını İsrail’in sözde ‘devlet arazisi’ olarak yeniden sınıflandırmakta, yasa dışı yerleşim faaliyetlerini hızlandırmakta ve İsrail idaresini daha da derinleştirmektedir” ifadesi yer aldı.  New York Bildirisi’nde de ifade edildiği üzere, İsrail-Filistin ihtilafının sona erdirilmesi bölgesel barış, istikrar ve entegrasyon için şarttır” denilen açıklamada “Bölge halkları ve devletleri arasında bir arada yaşama ancak ve ancak bağımsız, egemen ve demokratik bir Filistin Devleti’nin hayata geçirilmesiyle mümkün olacaktır” ifadeleri kullanıldı. 

Soykırım karşısında sessiz kalmayın

Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Avrupa Birliği (AB) Başkanı Büyükelçi Mehmet Kemal Bozay, 7 Ekim 2023’ten bu yana eşi benzeri görülmemiş bir insanî felakete şahit olduğunu vurgulayarak, Gazze’de gerçekleşen soykırım karşısında sessiz kalınmaması çağrısında bulundu. Uluslararası toplumun Gazze’deki iyileşme ve yeniden yapılanma çabalarını aktif olarak destekleme sorumluluğu olduğunu da söyleyen Bozay, adil ve kalıcı bir barışın ancak 1967 sınırlarına dayalı, Doğu Kudüs’ün başkenti olduğu bağımsız, egemen ve birleşik bir Filistin Devleti’nin kurulmasıyla sağlanabileceğini kaydetti. Bozay, bölgedeki barış ve güvenliğin, İsrail’in uluslararası hukuka tam uyumundan ayrı düşünülemeyeceğini vurguladı. 

AB Gazze sürecinin bir parçası olmak istiyor

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Gazze’deki barış sürecinin parçası olmak istediklerini belirterek, Filistinli polislerin eğitimi konusunda İsrail’in onayına ihtiyaç duyduklarını bildirdi. Kallas, Brüksel’de düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesinde basına açıklamada bulundu. Kallas, AB’nin Refah Sınır Yardım Misyonu (EUBAM Refah) ve AB Filistin Toprakları Polis Misyonunun (EUPOL COPPS) bu bağlamda önemli rol oynayabileceğine işaret etti.

