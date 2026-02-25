Washington Ramazan ayını resmen tanıdı

ABD’de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmî tatil kabul eden ilk eyalet Washington’da Ramazan ayı da resmen tanındı.

Washington Valisi Bob Ferguson, sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen mübarek bir dönem olduğuna dikkati çeken Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı. Ferguson, “Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonluya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir” ifadelerini kullandı. Vali Ferguson, “Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu mübarek ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026 tarihlerini Ramazan olarak ilân ediyorum” açıklamasında bulundu. AA

