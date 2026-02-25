"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Washington Ramazan ayını resmen tanıdı

25 Şubat 2026, Çarşamba 10:03
ABD’de Ramazan ve Kurban bayramlarını Müslümanlar için resmî tatil kabul eden ilk eyalet Washington’da Ramazan ayı da resmen tanındı.

Washington Valisi Bob Ferguson, sosyal medyadan konuya dair paylaşım yaptı. Ramazan ayının dünya genelinde milyonlarca Müslüman tarafından oruç, ibadet, bağış ve dayanışma faaliyetleriyle idrak edilen mübarek bir dönem olduğuna dikkati çeken Ferguson, bu uygulamaların cömertlik, öz disiplin, şükran ve toplumsal sorumluluk gibi değerleri pekiştirdiğini vurguladı. Ferguson, “Ramazan ayına oruç ve dua ile başlayan binlerce Müslüman Washingtonluya mübarek olsun. Washington eyaleti, Müslüman topluluklarımızı desteklemektedir” ifadelerini kullandı. Vali Ferguson, “Ben Bob Ferguson, Washington Eyaleti Valisi, ayın görülmesiyle belirlenen ve ay takvimine göre bu mübarek ayın kutlandığı 18 Şubat-19 Mart 2026 tarihlerini Ramazan olarak ilân ediyorum” açıklamasında bulundu. 

AA

Okunma Sayısı: 194
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    “Gezegen geçidi”nde buluşacaklar

    Washington Ramazan ayını resmen tanıdı

    Gazze’de buruk Ramazan

    ABD: İran için bütün seçenekler masada

    Meriç Nehri için "kırmızı" uyarı seviyesi "turuncu"ya indi

    İsrail yine güçlü şekilde kınandı

    İktidarın uygulamaları dinden soğuttu

    Gıda fiyatları 69 aydır yükselişte

    Garanti borçlanmalarla enflasyon düşer mi?

    Uygurlara Ramazan baskısı

    Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu

    Rusya: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeye çalışıyor; böyle bir şey olursa...

    Güney Kore-Miryang'daki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor

    Ukrayna'da 4 yılda 15 binden fazla sivil öldürüldü, 41 binden fazla kişi yaralandı

    Gazzelilerin çadırlarını su bastı - Kamplardaki insani durum daha da ağırlaşıyor!

    "Kilometre dolandırıcılığını" sıfırlayan hizmetten milyonlarca kişi faydalandı

    'İslam, inkar edilemeyecek bir hakikat'

    5 ayda 50 kilo verdi: "Hedefim çift rakamlara düşmek"

    İran'da sebze-meyve haline helikopter düştü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Rusya: İngiltere ve Fransa, Ukrayna'ya nükleer bomba vermeye çalışıyor; böyle bir şey olursa...
    Genel

    Balıkesir'de F-16 uçağı kaza kırıma uğradı: 1 pilot şehit oldu
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Gazzelilerin çadırlarını su bastı - Kamplardaki insani durum daha da ağırlaşıyor!
    Genel

    Ukrayna'da 4 yılda 15 binden fazla sivil öldürüldü, 41 binden fazla kişi yaralandı
    Genel

    Güney Kore-Miryang'daki yangını söndürme çalışmaları 2 gündür sürüyor
    Genel

    İktidarın uygulamaları dinden soğuttu
    Genel

    Uygurlara Ramazan baskısı
    Genel

    Garanti borçlanmalarla enflasyon düşer mi?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.