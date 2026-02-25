İktidarın uygulamaları dinden soğuttu

Nefes yazarı Deniz Zeyrek yazısında Ankara merkezli düşünce kuruluşu Tepav’da analist ve New Turkey and the Far Right kitabının yazarı Selim Koru’nun “AKP iktidarı öncesi ve sonrası” olmak üzere din üzerinden paylaştığı dikkat çekici verileri aktardı.

Verilere göre, vatandaşlar, AKP öncesinde “İnancım önemlidir” sorusuna yüzde 79,04 ile “evet” cevabı verirken 25 yıllık AKP iktidarı döneminde oran yüzde 60,57’ye düştü. Din insanlarına güven ise yüzde 31’den yüzde 22,4’e düştü. Hiçbir dinî ibadeti yerine getirmediğini beyan edenlerin oranında ise artış olduğu gözlemlendi. “Hiç camiye gitmiyorum, namaz kılmıyorum, dinî vecibe yerine getirmiyorum” diyenler AKP iktidarı öncesinde yüzde 13,7 oranında iken AKP iktidarında yüzde 34,8’e yükseldi. Haber Merkezi

