ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 ŞUBAT 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Uygurlara Ramazan baskısı

25 Şubat 2026, Çarşamba 09:11
Doğu Türkistan’da Ramazan ayında gece denetimleri ve oruç kontrolü yapıldığı belirtilirken, Uygur hareketi uluslararası topluma “acil eylem” çağrısında bulundu.

Çin’in Xinjiang Uygur Özerk Bölgesi’nde (Doğu Türkistan) yaşayan Uygur Müslümanların Ramazan ayında oruç ibadetine yönelik kısıtlamalarla karşı karşıya kaldığı iddia edildi. Bölgeden paylaşılan bilgilere göre, son yıllarda yoğunlaştığı belirtilen güvenlik politikalarının Ramazan döneminde daha da sıkılaştığı öne sürüldü.

“Gece denetimi yapılıyor”

Sosyal medyada yer alan paylaşımlarda, “gizli orucu” engellemek amacıyla sokaklarda özel devriyeler görevlendirildiği, gece saatlerinde evlerin kontrol edildiği ve ışığı açık olan hanelerin sahur yaptığı şüphesiyle mahalle komitelerine veya karakollara çağrıldığı ileri sürüldü. Bazı iddialarda ise, oruç tutulup tutulmadığını denetlemek amacıyla kişilerin su içmeye zorlandığı, sağlık veya zorunlu ihtiyaç gerekçelerinin dikkate alınmadığı öne sürüldü. 

Acil eylem çağrısı

Öte yandan Uygur hareketi, Ramazan ayının başlangıcında dünya genelindeki Müslüman topluluğuna seslenerek, Çin’in Uygur Türkleri’ne yönelik sürdürdüğü soykırım ve İslâm’a karşı yürüttüğü savaş sebebiyle acil eylem çağrısında bulundu. Ramazan, oruç, namaz, tefekkür ve sadaka ile idrak edilen kutsal bir ay olmasına rağmen, Uygur Müslümanları için bu ay, yoğun baskı, gözetim ve inançlarının bastırılmasıyla geçiyor.

Aktif bir soykırımın parçası

Uygur hareketi İcra Direktörü Rushan Abbas, “Dünya genelindeki Müslüman topluluklar Ramazan’ı dua ve manevî bağlılıkla karşılarken, Uygur Müslümanları gözaltı, zorla çalıştırma programlarında kölelik ve yaygın devlet gözetimiyle karşı karşıya kalıyor. Bu, Uygurların İslâm ile bağını koparmayı ve yerine komünist ideolojiyi yerleştirmeyi amaçlayan tam anlamıyla aktif bir soykırımın parçasıdır” dedi. 

YENİ ASYA - NURSEZA PARLAKOĞLU

