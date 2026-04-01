"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

ABD-İsrail çetesi İran'daki 115 bin sivil yapıyı hedef aldı!

01 Nisan 2026, Çarşamba 21:28
İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında aralarında konut, ticari işletme ve araçların da bulunduğu 115 bin 193 sivil hedefin hasar gördüğünü duyurdu.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırıların yol açtığı hasarın bilançosunu açıkladı.

Buna göre 91 bin 498 konut, 763 eğitim merkezi ve Kızılay'a bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 115 bin 193 sivil hedef saldırılarda hasar gördü.

Ayrıca, 3 adet yardım helikopteri de saldırılarda hasar aldı.

ABD ve İsrail, Tahran'ın doğu ve batısında yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi

ABD ve İsrail, İran’ın başkenti Tahran'ın doğu ve batısında yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine saldırı gerçekleştirdi.

Savaş uçakları ile düzenlenen saldırılar sonrası vurulan bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü. 

İranlı yetkililer saldırıların ayrıntısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı.

İsfahan Valiliği: Kaşan Havalimanı düşman saldırısına uğradı

İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan’da yer alan Kaşan Havalimanı’nın ABD ve İsrail saldırısına uğradığını açıkladı.

İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Salihi, Kaşan Havalimanı’na yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı.

Salihi, İsfahan’da yer alan Kaşan Havalimanı’nın bugün ABD ve İsrail saldırısına uğradığını belirterek, Şehriza, Aran ve Bidgül ile Necefabad kentlerindeki bazı noktalara da saldırı gerçekleştirildiğini söyledi.

İsrail ordusu, Hamursuz Bayramında İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağını iddia etti

İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramında İran ve Lübnan'daki Hizbullah'tan misilleme beklediklerini belirtti.

Defrin, yayınladığı görüntülü mesajda, İran ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürdüğüne işaret etti.

Gece boyunca, İran'da Tahran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarına karşı saldırılar düzenlediklerini söyleyen Defrin, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında İran ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırılar düzenlemesini beklediklerini ifade etti.

Defrin, İsraillilerden olası misillemelere karşı ordunun talimatlarına uymalarını istedi.

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta ramazan ayı içerisinde İran'a askeri saldırı başlatmıştı.

ABD-İsrail'in İran'a saldırıları

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

AA

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

  • S.topuz

    2.04.2026 01:23:48

    😭😡😤🌍🇪🇺😭🕋Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulama-ları,İŞGALLERİ, TEHDİTLERİ, SUİKASTLARI, Savunmasız ve suçsuz mâsum sivilleri rasge-le bombalamaları, katliam ve kıyımları,"Aç ve Susuz" bırak-maları, sadece Ortadoğu, İRAN,Lübnan,Suriye,Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK, DÜNYA BARIŞI ve HUZURU" için büyük bir "TEHLİKEveTEHDİT"mahiyeti taşımaktadır!Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAKettiği şekilde acelealmalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa,bunun sonu nereye va-racağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olanDünya âlem"Mercî- lere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çook geç olabilir, Allah mu-hafaza!😭🕊🌍🇪🇺🕋Eeey Âlem-i İNSANLIK,EeeeyÂlem-iİSLÂM, Eeeey AB,NATO, Ey BM,Ey RUSYA,ÇİN,JAOPON YA,ENDONEZYA! Daha ne zamana kadar seyredeceksi-niz ve "SUÇ ORTAĞI" olmaya devam mı edeceksiniz?Yetmedi mi?!😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇹🇷😭🇮🇷😭🇵🇸😭

  • S.topuz

    2.04.2026 01:22:37

    😭🌍😭🕋😭🇪🇺😭🇮🇷😭🇵🇸😭 مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ اَوْ فَسَادٍ فِى " الْاَرْضِ فَكَاَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَم۪يعًا وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًا Kim bir cana kıymamış veya yeryü zünde fesat çıkarmamış biri-sini öldürürse, bütün insanları öldürmüş gibidir.Kim de birisi-ni diriltirse, bütün insanları di-riltmiş gibi olur (Yani, kim bir canı kurtarırsa, bütün insanla-rı kurtarmış gibi olur) (Mâide Sûresi, 5:32) (Âsâr-ı Bedîiyye) اَىْ مَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَم۪يعًاYani:Kim de birisini diril-tirse, bütün insanları diriltmiş gibi olur. مَا خَلْقُكُمْ وَلَا بَعْثُكُمْ اِلَّا كَنَفْسٍ وَاحِدَةٍ Sizin yaratılmanız da,diriltilmeniz de,tek bir kişi-nin yaratılıp diriltilmesigibidir." مَنْ لَا يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ النَّاسِ جَم۪يعًا لَ يَقْتَدِرُ عَلٰى اِحْيَٓاءِ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ Kim bütün insanları diriltmeye muktedir olamazsa; bir tek nefsi de diriltmeye muktedir olamaz."🙌🌹🤲🌹🌙☝️🕋😭😭🕊🕊🌍🇪🇺😭🕋😭🇮🇷😭🇵🇸😭

Risale-i Nur Külliyatı

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

CEVŞEN

Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
(*)

E-gazete
RSS

Namaz Vakitleri

  • İmsak

  • Güneş

  • Öğle

  • İkindi

  • Akşam

  • Yatsı

📷

Tavizsiz bir dik duruşun adı: Mehmet Kutlular - Vefatının 5. yılında rahmetle yâd ediyoruz

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde

Oyun oynarken çamura saplandılar

"Beyaz Saray aptalca hatalarını tekrarlamayı planlıyorsa Babu'l Mendeb Boğazı'nı da kapatılabiliriz"

"Boğazı açın yoksa cehennemde yaşayacaksınız"

Akdeniz'de düzensiz göçmen teknesi alabora oldu: 70'ten fazla kişi kayboldu

Kuzey Marmara Otoyolu'ndaki kazada yaralanan polis memuru şehit oldu

"Üzerlerine kıyametin kopmasına 48 saat kaldı"

Irak’taki petrol depolarına İHA saldırısı

İran'da düşürülen F-15E savaş uçağının ikinci pilotu da kurtarıldı

Mültecilere güvenli yollar açın

Prof. Dr. Hatemi, dualarla uğurlandı

On binlerce kişi Trump ve yönetimini protesto etti

TÜİK, pazara çıksın

İran'dan Guterres ile BM Güvenlik Konseyi'ne mektup

Bir yanda açlık, diğer yanda israf var

Yüzde 11’lik zammı ilk 90 günde enflasyon yuttu

Vatandaşın banka borçları artıyor

En Çok Okunanlar

Genel

Günün Ayet ve Hadisi
Genel

Trump, İran'a tanıdığı süreyi uzattı
Genel

Fenerbahçe, 1 maç eksiği olan Galatasaray'ın 1 puan gerisinde
Genel

Nurdan Katreler

HABER

YENİ ASYA

MEDYA GRUP

TAKİP ET

ETİKET

DİĞER

GÜNDEM

© 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.