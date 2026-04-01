ABD-İsrail çetesi İran'daki 115 bin sivil yapıyı hedef aldı!

İran Kızılayı, ABD-İsrail'in saldırılarında aralarında konut, ticari işletme ve araçların da bulunduğu 115 bin 193 sivil hedefin hasar gördüğünü duyurdu.

İran Kızılayı, ABD ve İsrail'in ülkeye düzenlediği saldırıların yol açtığı hasarın bilançosunu açıkladı. Buna göre 91 bin 498 konut, 763 eğitim merkezi ve Kızılay'a bağlı 18 merkez olmak üzere toplam 115 bin 193 sivil hedef saldırılarda hasar gördü. Ayrıca, 3 adet yardım helikopteri de saldırılarda hasar aldı. ABD ve İsrail, Tahran'ın doğu ve batısında yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine saldırı düzenledi ABD ve İsrail, İran’ın başkenti Tahran'ın doğu ve batısında yoğun nüfuslu yerleşim bölgelerine saldırı gerçekleştirdi. ABD ve İsrail tarafından Tahran’ın doğu ve batısına yönelik saldırı düzenlendiğini bildirdi. Savaş uçakları ile düzenlenen saldırılar sonrası vurulan bölgelerden dumanların yükseldiği görüldü. İranlı yetkililer saldırıların ayrıntısına ilişkin henüz bilgi paylaşmadı. İsfahan Valiliği: Kaşan Havalimanı düşman saldırısına uğradı İsfahan Eyaleti Vali Yardımcısı Ekber Salihi, İsfahan’da yer alan Kaşan Havalimanı’nın ABD ve İsrail saldırısına uğradığını açıkladı. İran resmi haber ajansı IRNA'ya göre, Salihi, Kaşan Havalimanı’na yönelik saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Salihi, İsfahan’da yer alan Kaşan Havalimanı’nın bugün ABD ve İsrail saldırısına uğradığını belirterek, Şehriza, Aran ve Bidgül ile Necefabad kentlerindeki bazı noktalara da saldırı gerçekleştirildiğini söyledi. İsrail ordusu, Hamursuz Bayramında İran ve Hizbullah'ın misilleme yapacağını iddia etti İsrail Ordu Sözcüsü Effie Defrin, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramında İran ve Lübnan'daki Hizbullah'tan misilleme beklediklerini belirtti. Defrin, yayınladığı görüntülü mesajda, İran ve Lübnan'a yönelik İsrail saldırılarının sürdüğüne işaret etti. Gece boyunca, İran'da Tahran yönetimine ait hedeflere ve Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta Hizbullah komutanlarına karşı saldırılar düzenlediklerini söyleyen Defrin, Yahudilerce kutsal sayılan Hamursuz (Pesah) Bayramı sırasında İran ve Hizbullah'ın İsrail'e saldırılar düzenlemesini beklediklerini ifade etti. Defrin, İsraillilerden olası misillemelere karşı ordunun talimatlarına uymalarını istedi. İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta ramazan ayı içerisinde İran'a askeri saldırı başlatmıştı. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili ölmüştü. ABD-İsrail'in İran'a saldırıları İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, dönemin İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü. AA

