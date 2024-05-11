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ABD-İsrail gerilimi büyüyor

11 Mayıs 2024, Cumartesi 22:41
Başkan Biden’ın İsrail’e silah sevkiyatını durduracağını söylemesi İsrail’de alarma sebep oldu. New York Times, bu durumun “ABD ve İsrail arasındaki anlaşmazlıkların derinleştiğini gösterdiğini” yazdı.

ABD Başkanı Joe Biden’ın, Gazze Şeridi’ndeki Refah kentine geniş kapsamlı kara harekatı başlatılması halinde silah tedarikini durduracağını söylemesi, İsrail’de alarma neden oldu. Amerikan gazetesi Wall Street Journal (WSJ), silah sevkıyatının durdurulmasına yönelik açıklamanın, “İsrail-ABD ilişkilerinde şimdiye kadarki en kötü krizlerden birini tetikleyebileceğini” yazdı. ABD’nin en son böyle bir uygulamayı 1982’de eski Başkan Ronald Reagan döneminde yaptığı hatırlatıldı.  WSJ’nin aktardığına göre İsrailli ve ABD’li istihbarat yetkilileri, Refah’a kapsamlı kara operasyonu düzenlense bile Hamas’ın Gazze’de tamamen yok edilmesinin mümkün olmadığını öne sürüyor. 

100 binden fazla kişi yerinden edildi

ABD’nin uluslararası önde gelen medya kuruluşlarından CNN, Biden’ın İsrail’e silah tedarikini kısıtlaması için hem kamuoyundan hem de Demokrat Parti’den büyük baskı gördüğünü yazdı. Analizde, ABD’nin desteği olmadan Gazze savaşında İsrail’in elinin zayıflayacağı savunuldu.  Diğer yandan İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF) Sözcüsü Daniel Hagari, dünkü açıklamasında Refah’a düzenlenecek kapsamlı bir kara harekatı için yeterli sayıda silah ve mühimmata sahip olduklarını ileri sürmüştü.

Netanyahu Biden'a tepki gösterdi

Başkan Joe Biden, silah tedarikini durduracağına dair açıklamayı çarşamba günü CNN’e yapmıştı. Bunun ardından İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Biden’a tepki göstererek “Tek başımıza savaşmamız gerekirse öyle yaparız. Gerekirse tırnaklarımızla savaşırız” demişti. İsrail Savunma Bakanı Yoav Gallant da “Hem dostlarımıza hem de düşmanlarımıza söylüyorum: İsrail devletine boyun eğdiremezsiniz” ifadelerini kullanmıştı. Amerikan gazetesi New York Times (NYT), Tel Aviv yönetiminden gelen açıklamaların “ABD ve İsrail arasındaki anlaşmazlıkların derinleştiğini gösterdiğini” yazdı.

AA

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