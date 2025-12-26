ABD: Kamboçya ile Tayland arasındaki çatışmalardan endişeliyiz

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, Kamboçya Başbakanı Hun Manet ile telefon görüşmesinde, Kamboçya ile Tayland arasındaki sınır çatışmalarından ötürü "endişe duyduklarını" ifade etti.

ABD Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Rubio, Hun Manet ile telefon görüşmesinde Kamboçya ile Tayland arasındaki gerilimi ele aldı.

Devam eden çatışmalardan "endişe duyduklarını" ifade eden Rubio, ABD Başkanı Donald Trump'ın "barış arzusunu" aktararak Malezya'da imzalanan barış anlaşmasının uygulanması gerektiğini kaydetti.

Rubio, ABD'nin, Tayland ile Kamboçya arasında "barış ve istikrarın sağlanması" için görüşmeleri tesis etmeye hazır olduğunu ifade etti.

Kamboçya Başbakanı Hun Manet de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Rubio ile görüşmesinde ülkesinin daha önce imzalanan barış anlaşmasına bağlılığını dile getirdiğini aktardı.

Hun Manet, "sınır meselesinin barışçıl yollarla çözülmesi tutumunu sürdürdüklerini", Kamboçya ve Tayland'ın, mevcut anlaşmalar doğrultusunda birlikte çalışmasını ve kalıcı barışa ulaşmayı umduklarını belirtti.

Tayland-Kamboçya anlaşmazlığı

Kamboçya ile Tayland arasında askeri görüşmelere rağmen devam eden sınır çatışmalarında, 7 Aralık'tan bu yana toplamda 96 kişinin öldüğü bildirildi.

Güneydoğu Asya'da aralarında 817 kilometrelik sınır hattı bulunan Tayland ile Kamboçya, iki ülkenin sınırlarının 19. yüzyıl sonunda Kamboçya'daki Fransız işgali sırasında belirlendiği zamanlara dayanan anlaşmazlık yaşıyor.

İlk çatışmalar, Kamboçya'nın tartışmalı bölgede bulunan 11. yüzyıldan kalma bir tapınağı, UNESCO Dünya Mirası Alanı olarak tescil ettirmeye çalıştığı 2008'de çıkmıştı.

Tayland ile Kamboçya arasındaki sınır anlaşmasının ihlal edilmesi üzerine 28 Mayıs'ta bölgede kısa süreli çatışma yaşanmış, iki ülkenin orduları sorunun barışçıl yolla çözüme kavuşturulması konusunda anlaşmaya varmıştı.

Yaklaşık 2 ayın ardından sınır hattında 24 Temmuz'da çıkan çatışmalarda, iki ülkeden 32 kişi ölmüştü.

Temmuzda çıkan sınır çatışmalarını çözmek amacıyla 26 Ekim'de ABD Başkanı Donald Trump'ın katıldığı törende "barış anlaşmasına" imza atılmıştı.

Bu yıl ekimde ilan edilen ateşkese rağmen iki ülke arasında 7 Aralık'ta yeniden çatışmalar başlamıştı.

Trump, 12 Aralık'ta Tayland ve Kamboçya liderleriyle yaptığı görüşmeler sonucunda, tarafların ateşkesi kabul ettiğini duyurmuştu.

Tayland Başbakanı Anutin Charnvirakul, Trump'ın ateşkes ilanının ardından "Topraklarımıza ve halkımıza yönelik bir zarar ve tehdit olmadığını hissedene kadar Tayland, askeri eylemlerini sürdürecektir." ifadesini kullanmıştı.