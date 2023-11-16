ABD kamuoyunda İsraile'e destek azalıyor

Son Reuters/Ipsos anketi, Amerikalılar’ın Gazze’de Hamas militanlarıyla çatışan İsrail’e verdiği desteğin düştüğünü ve çoğunluğun, insanlık krizine dönüşen çatışmaların durması için İsrail’in ateşkes çağrısı yapması gerektiğini düşündüğünü ortaya koydu.

İki gün içinde yapılan ve önceki gün tamamlanan ankete katılanların yüzde 32’si, Amerika’nın çatışmalarda nasıl bir rol oynaması gerektiği sorusuna, “Amerika İsrail’i desteklemeli” cevabını verdi. VOA Türkçe’nin haberine göre, 12-13 Ekim’de yapılan ankette aynı soruya Amerika’nın İsrail’i desteklemesi gerektiği şeklinde yanıt verenlerin oranı yüzde 41’di. “Amerika tarafsız arabulucu olmalı” şeklinde düşünen Amerikalılar’ın oranı ise Ekim ayında yüzde 27’yken bu ayki ankette yüzde 39’a yükseldi. Katılımcıların yüzde 4’ü Amerika’nın Filistinliler’i desteklemesi gerektiğini belirtirken yüzde 15’i Amerika’nın meseleye taraf olmaması gerektiği yönünde görüş bildirdi. Başta daha yaşlı olan katılımcılar olmak üzere hem Demokrat hem de Cumhuriyetçi Parti destekçilerinin İsrail’e verdiği destekteki düşüş, 7 Ekim’deki Hamas baskını sonrasında İsrail’in haftalardır sürdürdüğü bombardımanı izliyor. Son ankete katılanların yüzde 68’i, “İsrail ateşkes çağrısı yapmalı ve müzakere etmeye çalışmalı” şeklindeki ifadeye katıldıklarını gösterdi. Haber Merkezi

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