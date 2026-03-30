Gofret devi iflas etti

Bursa’da üretim kapasitesiyle sektörde adından söz ettiren Master Choco Gıda’nın konkordato talebi reddedildi. Mahkeme, şirketin iflasına karar verdi.

halktv.com.tr’nin haberine göre; ekonomik darboğaz nedeniyle konkordato talebinde bulunan Master Choco Gıda için süreç olumsuz sonuçlandı. Bursa 1. Asliye Ticaret Mahkemesi, Master Choco Gıda’nın iflasına hükmederken, süreci takip eden konkordato komiserinin görevine son verdi. Şirket üzerindeki tüm ihtiyatî tedbir kararları da resmen kaldırıldı. Haber Merkezi

