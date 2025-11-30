"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2025 PAZAR

ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit - Venezuela’dan ABD’ye tepki

30 Kasım 2025, Pazar 19:37
ABD’nin Venezuela ve lideri Maduro’ya yönelik tehditleri devam ederken Cumhuriyetçi Parti’nin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham’dan tehdit gibi bir açıklama geldi.

Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak
Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı

Washington Post’un Maduro’nun Türkiye’ye sürgün edilebileceğine yönelik haberini gündeme getiren Graham, “On yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika’yı zehirleyen bir narkoterörist devleti kontrol ediyor. Bu mevsimde Türkiye ve İran’ın çok güzel olduğunu duydum” ifadelerini kullandı.

Maduro’nun olası bir sürgün durumunda Türkiye’yi güvenli bir liman olarak görebileceği öne sürülmüştü.

Haber Merkezi

***

Venezuela’dan ABD’ye tepki

Venezuela, egemenliğini hedef aldığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump’un ‘hava sahası’ açıklamasını “sömürgeci bir tehdit” olarak nitelendirerek kınadı. Caracas yönetimi, söz konusu tutumun “Venezuela halkına yönelik yeni, aşırı, yasa dışı ve gerekçesiz bir saldırı” anlamına geldiğini belirtti. Caracas yönetimi, söz konusu girişimin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek ABD’nin açıklamalarını kesin bir dille reddetti.

Ankara - Anka


