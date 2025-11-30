ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit - Venezuela’dan ABD’ye tepki

ABD’nin Venezuela ve lideri Maduro’ya yönelik tehditleri devam ederken Cumhuriyetçi Parti’nin Güney Karolina Senatörü Lindsey Graham’dan tehdit gibi bir açıklama geldi.

Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak

Maduro'dan Hava Kuvvetlerine "hazır olun" talimatı

Washington Post’un Maduro’nun Türkiye’ye sürgün edilebileceğine yönelik haberini gündeme getiren Graham, “On yılı aşkın bir süredir Maduro, Amerika’yı zehirleyen bir narkoterörist devleti kontrol ediyor. Bu mevsimde Türkiye ve İran’ın çok güzel olduğunu duydum” ifadelerini kullandı.

Maduro’nun olası bir sürgün durumunda Türkiye’yi güvenli bir liman olarak görebileceği öne sürülmüştü.

Venezuela’dan ABD’ye tepki

Venezuela, egemenliğini hedef aldığı gerekçesiyle ABD Başkanı Donald Trump’un ‘hava sahası’ açıklamasını “sömürgeci bir tehdit” olarak nitelendirerek kınadı. Caracas yönetimi, söz konusu tutumun “Venezuela halkına yönelik yeni, aşırı, yasa dışı ve gerekçesiz bir saldırı” anlamına geldiğini belirtti. Caracas yönetimi, söz konusu girişimin hiçbir şekilde kabul edilemeyeceğini belirterek ABD’nin açıklamalarını kesin bir dille reddetti.

