Uyuşturucu bağımlılığında alarm seviyesi kırmızıya yükseldi. 2022’de 246 olan ölüm vakası geçen yıl 427’ye çıktı.

Emniyet’in hazırladığı 2025 Türkiye Uyuşturucu Raporu’na göre uyuşturucu bağımlılığında kırmızı alarm durumuna geçildi. Son yılarda bonzai ve metamfetamin kaynaklı ölümlerin hızla arttığını gösterdi. Bu maddelerin kullanımına bağlı ölümler 2022’de 246 olarak gerçekleşirken 2023’te 300’e çıktı. 2024 yılında ise yüzde 42 artışla 427’ye yükseldi. Bonzai 204 ölümle ilk sırada yer aldı. Geçen yıl 374 bin 948 şüpheli uyuşturucu kullanma veya ticaretini yapma suçundan yakalandı. Bunların 3 bin 656’sı direksiyon başında uyuşturucu kullanan sürücülerdi.

Gençler tehdit altında

Karar’ın haberine göre, sentetik madde kaynaklı ölüm vakalarında kurbanların çoğu 30 yaşın altındaki kişiler. Kayıplar arasında 18 yaşından küçükler de bulunuyor. Ayakta tedavi görenlerin sayısı ise 390 bin 778 olarak kayıtlara geçerken bunların yüzde 43.2’sinin işsiz olması dikkat çekti. Raporda yeni nesil uyuşturucu maddelerin düşük maliyetli ve kolay erişilebilir olmasının tehlikeyi büyüttüğü belirtildi. 300’ün üzerinde kimyasal çeşidi olan sentetik maddeler Çin’den yasa dışı yollarla getiriliyor. Türkiye’de son yıllarda sentetik uyuşturucu kaynaklı ölümler, özellikle gençler için yüksek derecede tehdit oluşturuyor.

Yaş ortalaması 34,7

Ölümlerin yaş ve cinsiyet dağılımına da yer verilen rapora göre, geçen yıl 400 erkek, 27 kadın uyuşturucu kullanımından can verdi, 244 ölüm çoklu madde kullanımından meydana geldi. 2024 yılında doğrudan madde bağlantılı ölenlerin en yaşlısının 75 yaşında olduğu ve bu ölümün tekil madde kullanımına bağlı gerçekleştiği belirlendi. Ölenlerin yaş ortalaması ise 34,7 oldu. Uyuşturucu ve hayal gösterici etkileri olan, sentetik kannabinoidlerin 300’ün üzerinde kimyasal çeşidi bulunduğu ve Türkiye’ye çoğunlukla Çin’den yasa dışı yollarla getirildiği belirtildi.

Haber Merkezi