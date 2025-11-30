İş dünyasından iktidara çağrı: Asgarî ücret bölgesel olarak belirlensin

Antalya’da “Küresel Kırılma Döneminde Türkiye” temasıyla düzenlenen 26. İş Dünyası Zirvesi, 2026 yılına yaklaşırken iş dünyasının ortak problemlerini, finansman baskısını ve rekabet gücü kaybını gündeme taşıdı.

Asgarî ücret gençlerin hayallerine de engel Türkiye’nin önde gelen iş örgütleri, artan maliyetler ve bölgesel gelir farkları nedeniyle yeniden “bölgesel asgari ücret” önerisini masaya koydu. TÜRKONFED Başkanı Süleyman Sönmez, TÜSİAD Başkanı Orhan Turan ve TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, yapısal dönüşüm ve teknoloji açığına dikkat çeken mesajlar verdi. TÜRKONFED Başkanı Sönmez, maliyet baskılarının en yoğun hissedildiği dönemlerde bölgesel asgari ücret uygulamasının artık ertelenemeyeceğini söyledi. Sönmez, hukukun üstünlüğü ve kurumsal güven inşa edilmeden sürdürülebilir büyümenin mümkün olmayacağına dikkat çekti. BAKSİFED Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye’deki problemin “uzun vadeli strateji, şeffaflık ve cesaret eksikliği” olduğunu vurguladı. Haber Merkezi

