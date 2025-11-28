'Patlama ve yangın ihbarı alınan gemideki 25 personel kurtarıldı'

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, patlama ve yangın ihbarı alınan "KAIROS" adlı gemideki 25 personelin sağlıklı şekilde kurtarıldığını bildirdi.

Bakanlıktan, Mısır'dan Rusya'ya seyir halindeyken İstanbul Türkeli Feneri'ne 52 mil mesafede, Karadeniz'de patlama ve yangın meydana geldiği ihbarı alınan "KAIROS" isimli gemiye ilişkin açıklamada bulunuldu.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"İçinde 25 kişi bulunan 274 metre boyundaki tanker için, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ait KEGM-9 ve KEGM-10 hızlı tahlisiye (can kurtarma) botlarımız, Kurtarma-12 römorkörümüz ve 'Nene Hatun' acil müdahale gemimiz olay yerine ivedilikle yönlendirilmiş olup, gemide bulunan 25 personel, KEGM-10 botumuzca denizden sağlıklı bir şekilde alınmıştır."

Denizcilik Genel Müdürlüğünden isabet aldığını bildiren VIRAT adlı gemiye ilişkin açıklama

Öte yandan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Denizcilik Genel Müdürlüğü, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Paylaşımda, "VIRAT isimli tanker, Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildirmiş, olay yerine kurtarma unsurları ve ticari gemi yönlendirilmiştir. Gemideki 20 personelin durumu iyi olup makine dairesinde yoğun duman tespit edilmiştir. Süreç takip edilmektedir." ifadesi kullanıldı.

"KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel Kocaeli'deki limana getirildi

Karadeniz'de kıyılardan 28 mil açıkta yangın çıkan "KAIROS" gemisinden kurtarılan 25 personel, Kocaeli'nin Kandıra ilçesindeki limana getirildi.

Gemiden kurtarılan 25 personel, Kandıra'daki Sahil Güvenlik Komutanlığına getirildi. Burada hazır bekleyen sağlık ekipleri, mürettebata ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Kocaeli Valisi İlhami Aktaş da komutanlığa gelerek yetkililerden bilgi aldı.

Aktaş, gazetecilere, saat 17.00 sıralarında Rusya'ya hareket eden gemide sebebi henüz netleşmeyen yangın meydana geldiğini belirterek, geminin Kefken sahilinin 28 mil açığında bulunduğunu söyledi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Denizcilik Genel Müdürlüğü ile Sahil Güvenlik Komutanlığının duyulur duyulmaz olaya hızlı şekilde müdahale ettiğini belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Sahil Güvenlik ekiplerimizle hareket eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze ait römorkörler gemiye yanaştılar. İlk etapta amaç mürettebatı kurtarmaktı. 25 mürettebat yangın tehlikesi içerisinden arkadaşlarımızın çok hızlı çalışmasıyla sağ olarak kurtulmuştur. An itibarıyla da Kefken'de limanımıza şu anda vardılar. Olay duyulduğu anda burada konuşlanan ambulanslarımızda arkadaşlarımız mürettebata ilk müdahalelerini yapmakta, sağlık kontrolünden geçirmekteler."

Aktaş, aldıkları bilgiye göre mürettebatta yaralanan olmadığını dile getirerek, "Mürettebatta herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Hepsinin genel durumları iyi, ayaktalar. Ambulanstan sonra Kandıra Devlet Hastanemizde de tedbiren bulunacaklar. Orada da tekrar kontrolden geçirildikten sonra diğer işlemler için gereği yapılacak." diye konuştu.

Gemide yangının devam ettiği, "Nene Hatun" acil müdahale gemisi ile römorkörün olaya müdahale ettiği bilgisini aldığını aktaran Aktaş, yangından 25 personeli sağ kurtaran ekiplere teşekkür ederek, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

Bir basın mensubunun "Geminin mayına çarptığı yönünde değerlendirme var mı?" sorusu üzerine Aktaş, "Yok. Tüm araştırmalar bittikten sonra daha net açıklama sanıyorum yakın saatlerde yapılır." dedi.

Yine Karadeniz'de takribi 35 deniz mili açıkta isabet aldığını bildiren "VIRAT" isimli tankerin durumu sorulan Aktaş, olayın kendi sınırları içerisinde gerçekleşmediğini kaydetti.

Vali Aktaş, oradaki personelin durumunun da iyi olduğu yönünde bilgilerin bulunduğunu sözlerine ekledi.

Bakan Uraloğlu'ndan KAIROS ve VIRAT isimli gemilerdeki çalışmalara ilişkin paylaşım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, KAIROS gemisinde bulunan 25 kişilik mürettebatın kurtarıldığını, VIRAT isimli gemideki 20 kişilik mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğunu ve ekiplerin olaya müdahale ettiğini bildirdi.

Uraloğlu, NSosyal hesabından konuya ilişkin paylaşımda bulundu.

Karadeniz açıklarında petrol yüklü KAIROS ve VIRAT isimli ticari gemilerde yaşanan patlamalar sonrasında, çalışmaların ilgili kurumlarla tam koordinasyon içinde yürütüldüğünü belirten Uraloğlu, KEGM-10 ve KEGM-9 hızlı tahliye botları, Kurtarma-12 römorkörü ve Nene Hatun acil müdahale gemisinin olay yerine ivedilikle sevk edildiğini ifade etti.

Uraloğlu, paylaşımında şunları kaydetti:

"KAIROS gemisinde bulunan 25 mürettebat, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı KEGM-10 botumuz tarafından kurtarılmıştır. VIRAT isimli gemide ise 20 mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu bilgisi alınmıştır. Sahil Güvenlik ekipleri olaya müdahale etmektedir. Zamanla yarışarak profesyonel bir şekilde müdahale eden Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü personelimize teşekkür ediyor, süreci tüm birimlerimizle yakından takip etmeyi sürdürüyoruz."