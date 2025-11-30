Papa ziyaretine iktidar ortağı MHP’den tepki

MHP Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın, X hesabından yaptığı açıklamada Papa 14. Leo’nun ziyaretine sert tepki gösterdi.

Yalçın, Papa’nın ziyareti için “Hem tarihî, hem de dîni ayrışmaları kaşımayı hedefleyen bu ziyaretin, bir tür şova dönüştürüldüğü görülmektedir” ifadelerini kullandı. Yalçın, “Söz konusu ziyaretin İznik bölümü esnasında, 325 yılında yapılmış olan 1700 yıl önceki Konsil Toplantısı yeniden canlandırılarak gösterişli bir ayin düzenlenmiştir. Hristiyan âleminin birleşip bütünleşmesi hedefiyle Selçuklu ve Osmanlı bakiyesi Türk topraklarında düzenlenen bu maksatlı ayin, kamuoyunda rahatsızlığa yol açmıştır” dedi. Haber Merkezi

