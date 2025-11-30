Borçlar icrayı rekora taşıdı

Geçinemeyen milyonlar borçlanmaya, borçlananlar ise icralık olmaya devam ediyor. Bireysel kredilerde takibe düşenler ilk 9 ayda 1,5 milyonu aştı.

Vatandaşın çarkı borçla dönüyor

Türkiye nüfusunun yarısı bankalara borçlu

İcra daireleri doldu taştı Toplumun her kesimi borç yüküyle eziliyor. Ekonomik kriz ile nakde erişimdeki zorluklar vatandaşı borca, borç bakiyesinin artması iflasa sürükledi. Borçluluk krizi, geri ödemeleri neredeyse imkânsız hale getirdi. UYAP verilerine göre 29 Kasım itibarıyla icra dairelerindeki derdest halde bulunan icra ve iflas dosya sayısı 24 milyon 785 bin 181 oldu. Bu sayı geçen yılın 29 Kasım tarihinde 22 milyon 906 bin 875’ti. Yılın başından bu yana dairelere gelen dosya sayısı 9 milyon 658 bin 232 oldu. BirGün’ün haberine göre ülke nüfusunun neredeyse 4’te birine denk gelecek sayıda dosya dairelerde kapanmayı bekliyor. Yıl başından bu yana kapanarak dairelerden çıkan dosya sayısı ise 7 milyon 129 bin 16’da kaldı. Haber Merkezi

