"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 KASIM 2025 PAZAR - YIL: 56

Asgarî ücret tatmin edecek mi?

30 Kasım 2025, Pazar 19:32
AsgarÎ ücreti belirlemek için komisyonun toplanmasına sayılı günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın işçi için daha zor bir yıl olacağını söyledi.

İş dünyasından iktidara çağrı: Asgarî ücret bölgesel olarak belirlensin
“Asgarî ücretin en az 40-45 bin lira olması lâzım”
Asgarî ücret gençlerin hayallerine de engel

 

AsgarÎ ücreti belirlemek için komisyonun toplanmasına sayılı günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın işçi için daha zor bir yıl olacağını söyledi.

Nefes’in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Asgari ücrette işçinin refahını koruyacağız” sözlerine tepki gösteren Çerkezoğlu, “Ortada bir refah yok. İşçiyi enflasyona ezdirmedik deniyor. TÜİK enflasyonu ile asgarî ücrete yapılan zam ortada. Daha nasıl ezilecek asgari ücretli. Çalışan üzerindeki vergi yükü çok yüksek. Ücretlerde müthiş kesintiler var” ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, “Orta vadeli programda yazdıklarını yaparlarsa, iğneden ipliğe her şeye yeni vergiler gelecek. Ağır ekonomik tablonun, yüksek enflasyonun, üretim daralmasının bütün bunların faturasını topluma, emekçiye, küçük esnafa yıkmaya dönük politikalarda ısrar edecekler” diyerek, 2009’dan beri enflasyon hedefinin hiç tutmadığını ve 2026 asgarî ücretinin 30 bin TL altında kalacağını söyledi.

Haber Merkezi

***

İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz

KESK’in çağrısıyla SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan kamu emekçileri, bütçenin emekten yana hazırlanması talebiyle İzmir Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Mitinge katılan emekçiler, iktidarın emekçilerin taleplerine kulaklarını tıkadığını vurgulayarak, “İnsanca yaşayacak bir ücret ve demokratik Türkiye istiyoruz” dedi.

HABER-SEN Genel Örgütlenme Sekreteri Ayhan Zengin, “Halk için bütçe, demokratik Türkiye talebimiz var. Halktan kesilen vergilerin tekrar halka dönüşmesi için, sermayeye değil emekçiye bütçe talebimiz var. Son 5 yıllık dönemde kamu kaynaklarından ayrılan paylar yüzde 40’lardan yüzde 17’lere kadar düştü. Biz bu kesilen vergilerin tekrar halka, emekçiye, emekliye, köylüye, kadınlara, çocuklara, eğitime ve sağlığa dönmesini istiyoruz. Maalesef kamu emekçileri hiçbir zaman dikkate alınmadığı gibi, bu yıl yapılan 2026 ve 2027 toplu sözleşmelerinde de yok sayıldı” dedi.

İzmir - Anka

Okunma Sayısı: 262
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Müşterilerden talep edilen zorunlu servis, masa ücreti gibi ücretler yasaklanıyor

    'Saldırı amacıyla araçtan inen sürücülere 180 bin lira para cezası uygulayacağız'

    Endonezya'daki sel ve toprak kaymalarında 442 kişi öldü

    Rusya: Karadeniz’de uluslararası sulardaki gemilere yönelik terör saldırısını sert şekilde kınıyoruz

    ABD’li senatör Graham’dan Maduro’ya tehdit - Venezuela’dan ABD’ye tepki

    Asgarî ücret tatmin edecek mi?

    İş dünyasından iktidara çağrı: Asgarî ücret bölgesel olarak belirlensin

    Uyuşturucu bağımlılığında kırmızı alarm

    Borçlar icrayı rekora taşıdı

    Papa ziyaretine iktidar ortağı MHP’den tepki

    “Kestane kebap” cep yakıyor

    Van-Gürpınar'da kontrolden çıkan otomobil baraja düştü: 3 kişi öldü

    Bolu'nun yüksek kesimlerinde beyaz rahmet

    "Hiçbir otoritenin hava sahasını engellemeye yetkisi yoktur"

    Tırda çıkan yangın Ankara istikametine ulaşımı aksattı

    Diyette sürdürülebirliği nasıl sağlarız?

    Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak

    Gazze’nin sabrına ödül

    İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Sürecin uzaması iktidarın işine geliyor
    Genel

    Hac ek kayıt başvuruları alınmaya başladı
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İşleyen bir demokrasi işleyen bir hukuk
    Genel

    Gazze’nin sabrına ödül
    Genel

    Tutuklu yargılamalarda büyük artış
    Genel

    Trump: Venezuela ve çevresindeki hava sahası tamamen kapatılacak
    Genel

    "Hiçbir otoritenin hava sahasını engellemeye yetkisi yoktur"
    Genel

    Pakistan, 'Gazze Uluslararası İstikrar Gücü'ne katılmaya hazır

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.