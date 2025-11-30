Asgarî ücret tatmin edecek mi?

AsgarÎ ücreti belirlemek için komisyonun toplanmasına sayılı günler kala DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu, 2026’nın işçi için daha zor bir yıl olacağını söyledi.

Nefes’in haberine göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan’ın “Asgari ücrette işçinin refahını koruyacağız” sözlerine tepki gösteren Çerkezoğlu, “Ortada bir refah yok. İşçiyi enflasyona ezdirmedik deniyor. TÜİK enflasyonu ile asgarî ücrete yapılan zam ortada. Daha nasıl ezilecek asgari ücretli. Çalışan üzerindeki vergi yükü çok yüksek. Ücretlerde müthiş kesintiler var” ifadelerini kullandı.

Çerkezoğlu, “Orta vadeli programda yazdıklarını yaparlarsa, iğneden ipliğe her şeye yeni vergiler gelecek. Ağır ekonomik tablonun, yüksek enflasyonun, üretim daralmasının bütün bunların faturasını topluma, emekçiye, küçük esnafa yıkmaya dönük politikalarda ısrar edecekler” diyerek, 2009’dan beri enflasyon hedefinin hiç tutmadığını ve 2026 asgarî ücretinin 30 bin TL altında kalacağını söyledi.

İnsanca yaşayacak bir ücret istiyoruz

KESK’in çağrısıyla SGK İl Müdürlüğü önünde toplanan kamu emekçileri, bütçenin emekten yana hazırlanması talebiyle İzmir Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Mitinge katılan emekçiler, iktidarın emekçilerin taleplerine kulaklarını tıkadığını vurgulayarak, “İnsanca yaşayacak bir ücret ve demokratik Türkiye istiyoruz” dedi.

HABER-SEN Genel Örgütlenme Sekreteri Ayhan Zengin, “Halk için bütçe, demokratik Türkiye talebimiz var. Halktan kesilen vergilerin tekrar halka dönüşmesi için, sermayeye değil emekçiye bütçe talebimiz var. Son 5 yıllık dönemde kamu kaynaklarından ayrılan paylar yüzde 40’lardan yüzde 17’lere kadar düştü. Biz bu kesilen vergilerin tekrar halka, emekçiye, emekliye, köylüye, kadınlara, çocuklara, eğitime ve sağlığa dönmesini istiyoruz. Maalesef kamu emekçileri hiçbir zaman dikkate alınmadığı gibi, bu yıl yapılan 2026 ve 2027 toplu sözleşmelerinde de yok sayıldı” dedi.

