“Kestane kebap” cep yakıyor

Kış aylarının vazgeçilmezi kestanenin fiyatı cep yakıyor. Edirne’de 1. Murat Mahallesi’nde kurulan Cumartesi pazarının esnaflarından Cengiz Özel, iri boy kestanenin kilosunun 300, küçük boy kestanenin kilosunun 200 lira olduğunu belirterek, vatandaşların yarım kilo ya da 250 gram aldığını söyledi.

Esnaf Sıraç Gürateş ise kestaneyi Bulgar turistlerin daha çok alabildiğini, Türk vatandaşlarının alım gücünün düşük olması sebebiyle bazen sadece fiyat sorduğunu ifade etti. Pazarda alışveriş yapan kent sakini İbrahim Turgal da pazardaki ihtiyaçlarından azar azar alabildiğini belirterek, “Cebimdeki para o kadar. Meyvelerin bir kısmını alamıyoruz zaten. Onun için yarımşar kilo alıyoruz. Fiyatlar yüksek, alt tarafta birisi kestaneyi 400’e veriyor. Burada 300’e verdiği için dolandım durdum, en uygununu burada buldum. O yüzden buradan alıyorum” dedi. Edirne - Anka

