ABD’li siyasetçi: Bombalarımız Filistinlileri katlediyor

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delıa Ramirez, “Gazze’de ateşkes yok. ABD’nin sağladığı bombalar halen Filistinlileri katlediyor” dedi.

ABD Temsilciler Meclisi Üyesi Delia Ramirez, Gazze’de hâlâ ateşkesin sağlanamadığına dikkati çekerek, ABD’nin İsrail’e silâh transferini askıya alma çağrısı yaptı. Ramirez, sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, “Gazze’de ateşkes yok. ABD’nin sağladığı bombalar hâlen Filistinlileri katlediyor” ifadesini kullandı. Soykırıma son verin Temsilciler Meclisi üyelerini ABD’nin İsrail’e silah yardımlarını durdurması için yetkilerini kullanmaya davet eden Ramirez, “Kongre yetkisini kullanmalı ve soykırıma son vermelidir. Benim sunduğum ‘Bombaları Engelleyin’ yasasını onaylamalıyız ki bu yasa MK serisi bombaları durduracak ve bu kabustaki suç ortaklığımıza bir son verecek” görüşünü paylaştı. Ramirez paylaşımında, “Bir bomba daha yok, bir dolar daha yok, bir özür daha yok” ifadelerine yer verdi. ABD Dışişleri Bakanlığı geçen hafta İsrail’e 6,52 milyar dolar değerinde askerî teçhizat satışına onay vermişti. AA

