Prof. Dr. İlber Ortaylı, 6 Şubat depremlerinin yıldönümünde, “Kanunların hiçe sayılmasının, bürokrasinin hantallığının, açgözlü ve ahlâksız insanların bedelini masumlar ödedi, ödemeye de devam ediyor” açıklaması yaptı.

Prof. Dr. İlber Ortaylı, 6 Şubat depremlerinin yıl dönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir paylaşım yaptı. Ortaylı, “Çok büyük bir acının üçüncü yılını idrak ediyoruz. Bu, ülkemizin 100 yıllık tarihinde yaşadığı en büyük felaketlerden biri. Kanunların hiçe sayılmasının, bürokrasinin hantallığının, açgözlü ve ahlâksız insanların bedelini masumlar ödedi, ödemeye de devam ediyor. Bu yüzden büyük kayıplar verdik” dedi.

Kalitesiz inşaata göz yumuldu

Türkiye’nin, dünyanın önde gelen deprem bölgelerinden biri olmasına rağmen kalitesiz inşaata göz yumulduğunu belirten Ortaylı, “Bu, tüm Türkiye’nin ortak derdi. Gelişen şehirlerimizde, deprem riski taşıyan bu kalabalık metropollerde insanların dinlenebileceği parklar ve yeşil alanlar bile yetersiz. Afet bölgelerinde toplanma merkezleri ise yalnızca tabelalarda mevcut” ifadelerini kullandı.

Bu acılar yıldönümleriyle geçiştirilemez

Bu acılar üzerine konuşmanın çok zor olduğunu söyleyen Ortaylı, şu şekilde yazdı: “Ancak yaraların sarılması için gönülden destek olmaya devam etmemiz gerekir. Vatanımızın ve tarihimizin gördüğü en acı olaylardan biri, sadece yıldö nümlerinde anılarak geçiştirilecek bir mesele değildir. Savaşlarda ve göçlerde bile böylesine üst üste gelen acılar yaşanmamıştır. Bütün hayallerimizin ve ümitlerimizin bir anda yıkıldığı bu dönemde, yeniden ayağa kalkmak için mücadelemizi sürdüreceğiz. Hiçbir acı unutulmaz; ancak birlikte olursak, birbirimizi desteklersek, acılar bir nebze olsun hafifleyebilir.”