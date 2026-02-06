Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: 6 Şubat felâketinin büyük bölümü önlenebilirdi

Gültekin Uysal, 6 Şubat’ın yer kabuğuyla birlikte sorumlulukların da çöktüğü bir tarih olduğunu vurgulayarak, adalet ve bilime dayalı yönetim çağrısı yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, x hesabından yaptığı paylaşımda, 6 Şubat 2023’ün yalnızca yer kabuğunun değil, yıllardır biriken ihmallerin, yanlış politikaların ve kurumsal çürümenin de çöktüğü bir tarih olduğunu belirterek, “Unutursak, aynı yanlışlar tekrar edilir. Hesap sorulmazsa, yeni 6 Şubat’lar kaçınılmaz olur. Bu ülkenin insanları, ihmalle değil; adaletle, bilimle ve sorumlulukla yönetilmeyi hak eder” dedi.

“Rantın bedeli on binlerce can oldu”

Depremde yaşanan yıkımın, afetin kaçınılmaz sonucu gibi sunulmasının gerçeği perdelediğini belirten Uysal, “Yıllar boyunca çıkarılan imar afları, hukuksuz yapılaşmayı meşrulaştırdı. Mühendislikten yoksun, denetimsiz ve rant odaklı binalar ‘yasal’ hâle getirildi. Kamu otoritesi bilimi ve şehircilik ilkelerini değil, kısa vadeli siyasî kazancı tercih etti. Bu tercihin bedeli on binlerce can oldu” değerlendirmesinde bulundu.

“Unutursak aynı yanlışlar tekrar edilir”

Felâketin tekrar etmemesi için, depremi değil ihmali konuşmak; doğayı değil siyaseti sorgulamak gerektiğini de söyleyen Uysal, “Unutursak, aynı yanlışlar tekrar edilir. Çünkü hesap sorulmazsa, yeni 6 Şubat’lar kaçınılmaz olur. Çünkü bu ülkenin insanları, ihmalle değil; adaletle, bilimle ve sorumlulukla yönetilmeyi hak eder. Bu büyük acının yıldönümünde kayıplarımızı rahmetle anıyor, yıkımın sorumluluğunu almayan, mahcubiyet bile duymayan, ihmallerden ötürü layıkıyla hesap sormayanları telin ediyor, bir daha böyle acılar yaşanmaması için bu iktidar anlayışında ancak ve ancak dua ediyoruz” dedi.

Bölge göçtü

Ankara merkezli düşünce kuruluşu Toplum Çalışmaları Enstitüsü tarafından hazırlanan infografik, 6 Şubat 2023’te meydana gelen ve toplamda 11 ilde ağır yıkımlar yaşatan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından depremden etkilenen illerde yaşanan göç hareketliliğini çarpıcı verilerle ortaya koydu. TÜİK verilerine dayanan çalışmada, deprem yılı olan 2023’te net göçün uzun dönem ortalamasının yaklaşık 5,2 katına ulaştığı belirtildi. Araştırmaya göre, 2023’te söz konusu iller toplam 293 bin 121 kişi net göç verdi. Deprem yılı hariç tutulduğunda ise bu illerin yıllık ortalama net göçü 55 bin 970 kişi olarak hesaplandı. Sadece 2023 yılında depremden etkilenen 11 ilden 739 bin 485 kişi ayrıldı. Nüfusuna oranla en fazla göç veren iller ise Malatya, Hatay ve Adıyaman oldu. Çalışma, 6 Şubat depremlerinin bölgenin demografik yapısında kalıcı etkiler oluşturduğuna dikkat çekti.

Ankara - Mehmet Kara