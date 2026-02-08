"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2026 PAZAR - YIL: 56

Ateşkesi tanımayan İsrail hava ve topçu saldırıları düzenledi

08 Şubat 2026, Pazar 11:08
İsrail ordusu, ateşkese rağmen sabaha karşı Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine hava saldırıları ve topçu atışları gerçekleştirdi.

Görgü tanıklarından bilgiye göre, İsrail topçusu Gazze kentinin doğu kesimlerini aralıklarla hedef alırken, savaş uçakları Refah kenti ile Han Yunus’un doğusuna hava saldırıları düzenledi.

İsrail’e ait helikopterler ve kara araçları Han Yunus’un doğusundaki bölgelere rastgele ateş açtı.

İsrail’in hava ve topçu saldırılarında can kaybı ya da yaralanma olup olmadığına dair henüz bilgi paylaşılmadı.

Söz konusu saldırılar, 10 Ekim’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasına rağmen İsrail’in günlük ihlalleri kapsamında yaşandı. Bu ihlaller sonucu şimdiye kadar 576 Filistinli öldü, 1543 kişi yaralandı.

İsrail’in 8 Ekim 2023’te başlattığı ve iki yıl süren saldırılarda da çoğunluğu kadın ve çocuk olmak üzere 72 binden fazla Filistinli öldü, 171 bini aşkın kişi yaralandı.

AA

