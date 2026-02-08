Özel: Deprem konutlarından faiz alma

CHP Genel Başkanı Özgür Özel deprem konutları ile ilgili konuştu.

Özel, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslenerek, “Deprem konutlarından ‘Hiç faiz almayacağız’ de, bir bunu söyle. Çünkü faizden korkuyor millet. Ben fazlasını söylüyorum: Eğer bunu söylerse bugün ağız dolusu teşekkür edeceğim Tayyip Bey’e; ‘Şu deprem konutlarından para almayacağını ilân etti’ diye. Bu deprem konutlarına boş senet işinden falan vazgeç. Biz parasız yapılsın diye savunuyoruz. Cumhur İttifakı olarak da inşallah böyle bir müjde versinler; ben teşekkür edeceğim. Yoksa depremzedeye 18 yıl boyunca ödetecekler. Altyapısı benden, üst yapısı senden, hadi yarısı da benden… Böyle iş olmaz” dedi.