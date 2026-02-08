İstanbul'da ambulans otomobille çarpışarak takla attı

İstanbul'da ambulansın otomobille çarpışarak takla atması sonucu 3 kişi yaralandı.

Kartal Esentepe Mahallesi Çanakkale Caddesi'nde hasta taşıyan 34 HIU 621 plakalı ambulans ile 34 FDV 271 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle takla atan ambulanstaki 2 sağlık görevlisi ve 1 hasta yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırıldı. Kaza nedeniyle bölgede oluşan trafik yoğunluğu araçların kaldırılmasının ardından normale döndü. Öte yandan kaza, bir aracın kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, otomobille çarpışan ambulansın takla atması yer alıyor. AA

Okunma Sayısı: 202

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.