Diyanet açıklama yapmalı

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın “Dinî-Sosyal Teşekküller, Geleneksel Dinî-Kültürel Oluşumlar ve Yeni Dinî Yönelişler” başlıklı bir rapor yayınladığı ve raporda Bediüzzaman Said Nursî ile Risale-i Nur’a yönelik olumsuz ifadelerin yer aldığı iddia edildi.

Hukukçu akademisyen Prof. Dr. Ahmet Akgündüz, Diyanet’in “Diyanet Rapor-1” başlığı altında Risale-i Nur ve Bediüzzaman aleyhin- de yeni bir rapor yayınladığını ileri sürerek, raporun “asılsız ithamlarla dolu” olduğunu iddia etti. Son günlerde bazı karanlık mahfillerce atılan iftiralara destek amaçlı olarak daha eski bir raporun paylaşılmış olabileceğini de belirten Akgündüz raporun ikinci bölümünün gelebileceğini söyledi.

Buna izin verilemez

Araştırmacı-yazar Müfid Yüksel de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada söz konusu raporda Bediüzzaman ve Risale-i Nur’un hedef alındığını öne sürerek, ifadelerin “garazkârane ve hasmane” olduğu- nu savundu. Yüksel, “Birkaç yıldır söylüyorum “ Türkiye’de Bazı derin eller Mevlâna Hâlid-i Bağdadî Şehrezorî’yi ve Bediüzzaman’ı/Risâle-i Nur’u tasfiye ediyor. İslâmcıların bazı kesimlerinden de destek alıyorlar” diyerek, bu tür yaklaşımlara kesinlikle izin vermeyeceklerini ifade etti.