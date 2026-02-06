"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 ŞUBAT 2026 CUMA - YIL: 56

HRW: Bunun adı soykırım - Naaşlar param parça

06 Şubat 2026, Cuma 10:42
İnsan Hakları İzleme Örgütü, İsrail’in Gazze’deki eylemlerini “soykırım, etnik temizlik” olarak nitelendirdi.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW), İsrail’in 2025’te Gazze’de Filistin halkına yönelik saldırılarını, “soykırım, etnik temizlik ve insanlığa karşı suç” ifadeleriyle tanımladı. HRW’nin 529 sayfalık 2026 Dünya Raporu’nda, 100’den fazla ülkedeki insan hakları uygulamaları incelenerek sonuçlarına yer verildi.

70 bini aşkın Filistinli öldürüldü

Örgütün 2025 raporunda, “İsrail ve Filistin” başlığı altındaki bölümde, “2025’te İsrail güçleri, Gazze’deki Filistinlilere karşı savaş suçları, insanlığa karşı suçlar, soykırım ve etnik temizlik eylemleri de dahil vahşetlerini tırmandırdı” ifadesine yer verildi. Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in, 19 binden fazlası çocuk 70 bini aşkın Filistinliyi öldürdüğü belirtilen raporda, İsrail ordusunun, Gazze’deki insanları aç bıraktığı, zorla yerinden ettiği, okullar dahil tüm altyapıyı yok ettiği bilgileri paylaşıldı. 

Temel ihtiyaçlardan mahrum bıraktı

Tel Aviv yönetiminin, Gazze’deki insanları su ve elektrik gibi hayatî öneme sahip temel ihtiyaçlardan mahrum bırakmasının “soykırım niteliğinde” bir girişim olduğuna dikkati çekilen raporda, İsrail güçlerinin “kasten defalarca” Filistinli gazetecileri öldürdüğü, öldürülen gazeteci sayısının 2 yıldan kısa sürede 220’ye ulaştığı vurgulandı.

Batı Şeria’daki ihlâller de raporda yer aldı

HRW’nin 2025 raporunda, İsrail güçlerinin işgal altında bulunan Batı Şeria’nın kuzeyindeki 3 mülteci kampını (Cenin, Tulkarem ve Nur Şams) zorla boşalttığı ve 32 bin Filistinliyi yerinden ettiği belirtildi. Bunun “1967’den beri Batı Şeria’daki en büyük yerinden etme olayı” olduğu vurgulanan raporda, İsrail’in 7 Ekim 2025 itibarıyla Batı Şeria genelinde 182 Filistinliyi öldürdüğü, bu rakamın 7 Ekim 2023’ten bu yana ise 969’a ulaştığı kaydedildi. 

Naaşlar param parça 

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı, İsrail tarafından teslim edilen 54 Filistinlinin cenazesi ile insan vücuduna ait kalıntı ve uzuvların bulunduğu 66 sandığın, Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne ait araçlarla Şifa Tıp Kompleksi’ne getirildiğini duyurdu. Sağlık ekiplerinin ilgili yetkili kurum ve komitelerle işbirliği içinde, onaylanmış tıbbî prosedürler ve protokoller doğrultusunda cenazelerle derhal ilgilenmeye başladığı ifade edildi. 

 

AA

