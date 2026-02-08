"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
8 ŞUBAT 2026 PAZAR

İdlib kırsalında 10 mülteci kampı sular altında kaldı

08 Şubat 2026, Pazar 11:19
Suriye'nin İdlib kenti kırsalında şiddetli yağışlar nedeniyle 10 mülteci kampı sular altında kaldı.

İdlib Valisi Muhammed Abdurrahman Suriye devlet televizyonu el-İhbariyye'ye yaptığı açıklamada, yağışlardan etkilenenlerin ihtiyaçlarının karşılanması için acil önlemlerin alınması yönünde talimat verdiklerini kaydetti.

Vali Abdurrahman, İdlib kentinde etkili olan şiddetli yağışların, yerinden edilmişlerin barındığı 10'dan fazla kampın sular altında kalmasına ve zarar görmesine yol açtığını ifade etti.

Yağışlardan etkilenen ailelerin geçici olarak barındırılması için bazı okulların ve camilerin açıldığını belirten Abdurrahman, İdlib Valiliğine bağlı sosyal hizmet ekiplerinin de kamplardaki halka battaniye, yatak ve gerekli malzemeleri sağlamak üzere harekete geçtiğini söyledi.

Abdurrahman, il yönetiminin, hizmet ve insani kurumlarla koordinasyon içinde durumu yakından takip ettiğini ifade etti.

Suriye makamları, yağış ve su baskınlarından 300 ailenin etkilendiğini, can kaybı yaşanmadığını bildirdi.

Çok sayıda aile daha güvenli bölgelere tahliye edildi

Suriye Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanı Raid Salih ise yaptığı açıklamada, sel haberlerinin alınmasının hemen ardından sahadaki ekiplerin bölgeye sevk edildiğini söyledi.

Hırbet el-Ceviz bölgesindeki çadır kamp alanlarına İdlib ve Lazkiye'den yaklaşık 15 ekibin gönderildiğini belirten Salih, çok sayıda ailenin daha güvenli bölgelere tahliye edildiğini vurguladı.

Lazkiye'nin Ayn Bayda beldesindeki çadır kamp sakinlerinin de tahliye edildiğini ifade eden Salih, "Bakanlığımızın sayfaları üzerinden daha önce uyarılarda bulunmuştuk. Önümüzdeki 10 gün boyunca yoğun yağış beklendiğine dair uyarılarımız sürüyor." dedi.

Salih, yağışlardan etkilenen bölgelerde yaklaşık 300 ailenin zarar gördüğünü belirterek, Selma, Ensar ve Kebbine bölgeleri ile Ayn Bayda Hastanesi ve bir okulda hasar meydana geldiğini aktardı.

Geçici barınma merkezleri başta olmak üzere temel ihtiyaçların karşılanmasına başlanacağını kaydeden Salih, "Çocuklar ve yaşlılar için sabah saatlerine kadar tüm ihtiyaçlar karşılanacak." ifadesini kullandı.

Uzun süren kuraklık ve savaş yılları nedeniyle halkın konut yapım şeklini değiştirdiğini dile getiren Salih, savaş koşullarıyla bu yapıların daha dayanıksız hale geldiğini söyledi.

Salih, kar ve yağmur yağışları nedeniyle bu yılın istisnai bir yıl olduğunu vurgulayarak, yeni imar süreciyle altyapının daha güçlü ve dayanıklı hale getirileceğini ifade etti.

Salih ayrıca Lazkiye'deki Budama ve Selma, İdlib'teki Ermela ve Cisr eş-Şuğur'da ve Halep ilinde geçici barınma merkezlerinin açıldığını sözlerine ekledi.

Okullarda selden etkilenenler için barınma merkezleri açıldı

Öte yandan, İdlib İl Eğitim ve Öğretim Müdürü Ömer Latuf da İdlib'in batı bölgelerindeki okullarda yağışlardan etkilenen ailelerin geçici barınması için merkezler açıldığını duyurdu.

Ülkenin kuzeyinde yaklaşık 1 milyon yerinden edilmiş Suriyeli mülteci kamplarında yaşamını sürdürüyor. Yerinden edilen siviller, İdlib kırsalında 801, Halep kırsalında ise 349 kamp olmak üzere toplam 1150 kampta yaşamını sürdürüyor.

Suriye'nin Lazkiye kentinde sel sularına kapılan 3 kardeşten ikisi öldü

Suriye Sivil Savunma İdaresinden yapılan yazılı açıklamada, Lazkiye’nin Ayn İsa bölgesinde sel sularına kapılan ve ilk bilgilere göre kardeş oldukları belirtilen 3 çocuktan ikisinin öldüğü, birinin ise sağ kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, Acil Durum ve Afet Yönetimi Bakanlığına bağlı Sivil Savunma ekiplerinin arama-kurtarma çalışmalarında 2 çocuğun cansız bedenine ulaştığı ifade edildi.

Ekiplerin Lazkiye kırsalındaki el-Aseliye bölgesinde ani seller nedeniyle mahsur kalan siviller için yürüttüğü çalışmalarda kayıp 2 kişiyi aramayı da sürdürdüğü belirtilen açıklamada, vadinin derinliği, güçlü akıntı ve tehlikeli kayalıkların çalışmaları zorlaştırdığı aktarıldı.

AA

