ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 KASIM 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

24 Kasım 2025, Pazartesi 04:26
ABD'li bazı senatörler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna barış planını, kendilerine "Rusların dilek listesi" olarak nitelediğini ileri sürdü.

Putin'den ABD'nin Ukrayna planına yeşil ışık
ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına AB'den tepki geldi

 

Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız senatörler, Rubio'nun mesajını basın toplantısında birlikte aktardı.

 

Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, yaptığı açıklamada, Rubio'nun Cenevre'deki görüşmelere katılmak üzere yola çıkarken kendilerini aradığını söyledi.

Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds da "Bize çok açık şekilde, bu teklifin bizim temsilcilerimizden birine iletildiğini ve bizim önerimiz olmadığını, bizim barış planımız olmadığını belirtti." diye konuşarak, planın ilk bakışta "Rusça yazılmış gibi göründüğünü" ifade etti.

Bağımsız Senatör Angus King, Rubio'nun planın "yönetimin planı olmadığını, Rusların dilek listesi olduğunu söylediğini" aktardı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, senatörlerin açıklamalarını "tamamen asılsız" olarak niteledi.

Rubio, iddiaları reddetti

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişin açıklama yaptı.

Rubio, barış teklifinin, ABD tarafından hazırlandığını savunarak, devam eden müzakereler için çerçeve olarak sunulduğunu kaydetti.

Bakan Rubio, "Teklif, Rus tarafının katkılarına dayanmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna'dan gelen önceki ve mevcut katkılara da dayanmaktadır." ifadelerini kullandı.

ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı

Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti.

AA

Okunma Sayısı: 213
