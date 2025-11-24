ABD'nin Ukrayna planı "Rusların dilek listesi" tartışması

ABD'li bazı senatörler, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Ukrayna barış planını, kendilerine "Rusların dilek listesi" olarak nitelediğini ileri sürdü.

Putin'den ABD'nin Ukrayna planına yeşil ışık

ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına AB'den tepki geldi Kanada'da düzenlenen Halifax Uluslararası Güvenlik Forumu'na katılan Demokrat, Cumhuriyetçi ve Bağımsız senatörler, Rubio'nun mesajını basın toplantısında birlikte aktardı. Demokrat Senatör Jeanne Shaheen, yaptığı açıklamada, Rubio'nun Cenevre'deki görüşmelere katılmak üzere yola çıkarken kendilerini aradığını söyledi. Cumhuriyetçi Senatör Mike Rounds da "Bize çok açık şekilde, bu teklifin bizim temsilcilerimizden birine iletildiğini ve bizim önerimiz olmadığını, bizim barış planımız olmadığını belirtti." diye konuşarak, planın ilk bakışta "Rusça yazılmış gibi göründüğünü" ifade etti. Bağımsız Senatör Angus King, Rubio'nun planın "yönetimin planı olmadığını, Rusların dilek listesi olduğunu söylediğini" aktardı. ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tommy Pigott, senatörlerin açıklamalarını "tamamen asılsız" olarak niteledi. Rubio, iddiaları reddetti ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan konuya ilişin açıklama yaptı. Rubio, barış teklifinin, ABD tarafından hazırlandığını savunarak, devam eden müzakereler için çerçeve olarak sunulduğunu kaydetti. Bakan Rubio, "Teklif, Rus tarafının katkılarına dayanmaktadır. Aynı zamanda Ukrayna'dan gelen önceki ve mevcut katkılara da dayanmaktadır." ifadelerini kullandı. ABD'nin Ukrayna savaşına yönelik barış planı Donald Trump yönetimince hazırlanan 28 maddelik barış planı önerisi, Kiev'e sunulmuştu. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, planı istişare etmeye hazır olduklarını belirterek, "Bu planın, nihai barışçıl çözüme temel olabileceğini düşünüyorum." ifadesini kullanmıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de ABD'nin savaşa son verebilecek "barış planı" üzerinde çalıştıklarını kaydederek, ülkesinin milli çıkarlarına "asla ihanet etmeyeceğini" söylemişti. AA

Okunma Sayısı: 213

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.