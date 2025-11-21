"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
21 KASIM 2025 CUMA - YIL: 56

ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına AB'den tepki geldi

21 Kasım 2025, Cuma 17:32
Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, ABD yönetiminin Rusya-Ukrayna savaşını sonlandırmak için hazırladığı öne sürülen 28 maddelik planla ilgili Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ile görüşeceğini belirtti.

Güney Afrika'da yapılan G20 Liderler Zirvesi'ne katılan von der Leyen, burada yaptığı basın toplantısında, Donald Trump yönetiminin, Ukrayna'daki savaşı bitirmek amacıyla Moskova yönetimiyle hazırladığı ileri sürülen 28 maddelik planla ilgili soruyu yanıtladı.

 

Leyen, "Durumu hem Avrupalı ​​liderlerle hem de G20'nin ara oturumlarında buradaki liderlerle görüşeceğiz. Konuyu görüşmek üzere Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ile de iletişime geçeceğim." dedi.

AB Komisyonu Başkanı, "Ukrayna hakkında, Ukrayna'nın yokluğunda hiçbir karar alınamaz." ifadesini kullandı.

Aynı toplantıda konuşan AB Konseyi Başkanı Antonio Costa da "AB'ye resmi olarak herhangi bir plan iletilmedi ve bu noktada yorum yapmamızın bir anlamı yok. Sadece şunu söyleyebilirim ki AB, Birleşmiş Milletler Şartı ilkelerine dayanarak Ukrayna'ya sarsılmaz bir destek sağlamaya kararlıdır." değerlendirmesini yaptı.

Ukrayna, taslak planı ABD'den teslim almıştı

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisinden 20 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, ABD'nin Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'ye Rusya-Ukrayna savaşını sona erdirmek için diplomasi sürecini güçlendirebilecek plan gönderdiği belirtilmişti.

Açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı, ABD tarafından gönderilen taslak planı resmen teslim aldı. ABD tarafı, bu planın diplomasiyi yoğunlaştırabileceğini belirtiyor." değerlendirmesine yer verilmiş ve Zelenskiy'nin de Trump ile gelecek günlerde konuyu değerlendirmek için görüşebileceği kaydedilmişti.

ABD merkezli Axios internet sitesinin 19 Kasım'da ismi açıklanmayan ABD'li ve Ukraynalı yetkililere dayandırdığı haberde ise Ukrayna yönetiminin bu plandaki birçok noktaya itiraz ettiği öne sürülmüştü.

AA

Okunma Sayısı: 250
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Fransa: İsrail Golan Tepeleri’nden çekilmeli

    İsrail ordusu, Gazze’de Sarı Hat’tın yerini değiştirdi

    Faşir’den 100 bin kişi kaçtı

    İsrail Gazze’yi yıktı sorumlu tutulmalı

    Zelenskiy:Ekiplerimiz, savaşı sona erdirmek için çalışacak

    Erhürman ile Hristodulidis ara bölgede görüştü

    Akaryakıta yılın 45. zammı

    Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi

    Pakistan'da tutkal fabrikasında patlama oldu: 15 kişi öldü

    Hindistan'a ait savaş uçağı Dubai'deki gösterisi uçuşunda düştü

    ABD'nin 28 maddelik Ukrayna planına AB'den tepki geldi

    Soykırıma silâhlı destek

    Giyim ve tekstilde istihdam eriyor

    Destek çiftçiye değil faize

    Ukrayna, Rusya'yı yalanladı: Kupyansk kontrolümüz altında

    Venezuela: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız!

    Bangladeş-Narsingdi'de 5,5 büyüklüğünde deprem: 3 kişi öldü

    İsrail'e ait savaş uçakları Suriye semalarında sorti yaptı

    İran, Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen duyurdu

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Dua kaderi değiştirir; istiğfar musibete set çeker
    Genel

    İran, Kahire Anlaşması'nı feshettiğini resmen duyurdu
    Genel

    Soykırıma silâhlı destek
    Genel

    Komisyon, 5’te 3 çoğunlukla İmralı'ya gitme kararı aldı - Demokrat Parti, DSP ve HÜDA-PAR teklife ''ret'' oyu verdi
    Genel

    Trump, serbest bırakılan İsrailli esirler ve aileleriyle görüştü
    Genel

    İsrail'e ait savaş uçakları Suriye semalarında sorti yaptı
    Genel

    Venezuela: Asla ABD'nin 51. eyaleti olmayacağız!
    Genel

    Destek çiftçiye değil faize

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.