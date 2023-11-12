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12 KASIM 2023 PAZAR - YIL: 54

ABD'ye ait bir askeri uçağın Akdeniz'de düştüğü açıklandı

12 Kasım 2023, Pazar 02:36
Merkezi Almanya'nın Stuttgart kentinde bulunan ABD Avrupa Komutanlığından yapılan açıklamada, Doğu Akdeniz'de eğitim faaliyetleri yapan bir ABD askeri uçağının cuma akşamı kaza kırıma uğrayarak düştüğü belirtildi.

Ailelerine saygı nedeniyle kazadan etkilenen askeri personel hakkında bilgi verilmeyeceği kaydedilen açıklamada, kazanın soruşturulduğu fakat düşmanca bir eylemden kaynaklanmış gibi gözükmediği ifade edildi.

İsrail'in Gazze'ye yoğun saldırılarının başlamasının ardından ABD ordusu Akdeniz'e iki uçak gemisi dahil yoğun konuşlandırmalar yapmış, oluşturduğu hava köprüsüyle İsrail'e cephane taşırken bölgede tatbikatlara başlamıştı.

AA

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