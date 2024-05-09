ABD’ye çağrı üstüne çağrı

İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD’yi, “İsrail ordusunun ABD silahlarını hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair kanıtlar nedeniyle İsrail’e silah satışını ve askeri yardımı derhal askıya almaya” çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’da düzenlediği ve yedi sağlık görevlisinin ölümüne yol açan saldırının “sivillere yönelik hukuk dışı bir saldırı” olduğunu belirtti. Örgüt, Washington’a, İsrail’e silah satışını derhal askıya alma çağrısında bulundu. HRW açıklamasında, İsrail’in 27 Mart’ta Lübnan’ın güneyinde yer alan Hebbariye köyünde bir sağlık ocağına düzenlediği saldırının “yedi sağlık görevlisinin ölümüne yol açtığını” ve bunun “gerekli önlemlerin alınmadığı, sivillere yönelik hukuka aykırı bir saldırı” teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca açıklamada, “Sivillere yönelik saldırı kasıtlı veya pervasızca gerçekleştirilmişse bunun açık bir savaş suçu olarak soruşturulması gerekir.” ifadesine yer verildi.

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