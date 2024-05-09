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9 MAYIS 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

ABD’ye çağrı üstüne çağrı

09 Mayıs 2024, Perşembe 09:56
İnsan Hakları İzleme Örgütü, ABD’yi, “İsrail ordusunun ABD silahlarını hukuka aykırı bir şekilde kullandığına dair kanıtlar nedeniyle İsrail’e silah satışını ve askeri yardımı derhal askıya almaya” çağırdı.

İnsan Hakları İzleme Örgütü (HRW) yaptığı açıklamada, İsrail’in Lübnan’da düzenlediği ve yedi sağlık görevlisinin ölümüne yol açan saldırının “sivillere yönelik hukuk dışı bir saldırı” olduğunu belirtti.

Örgüt, Washington’a, İsrail’e silah satışını derhal askıya alma çağrısında bulundu.

HRW açıklamasında, İsrail’in 27 Mart’ta Lübnan’ın güneyinde yer alan Hebbariye köyünde bir sağlık ocağına düzenlediği saldırının “yedi sağlık görevlisinin ölümüne yol açtığını” ve bunun “gerekli önlemlerin alınmadığı, sivillere yönelik hukuka aykırı bir saldırı” teşkil ettiğini belirtti. Ayrıca açıklamada, “Sivillere yönelik saldırı kasıtlı veya pervasızca gerçekleştirilmişse bunun açık bir savaş suçu olarak soruşturulması gerekir.” ifadesine yer verildi. 

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Yorumlar

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  • S.topuz

    9.5.2024 12:44:20

    Bunların gözü dönmüş! Suçlu veya Suçsuz ayırmadan, hiç gözünü bile kırpmadan, vicdansızca katletmeye, yakıp yıkmaya devam ederek, etrafa ve tüm muhalif olanlara ve eleştirenlere de tehdit savurmaya devam ediyorlar! Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI"için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 👏👏👏😥😭😪😤😡🙌🌹🤲🤲❤🕊🕊🕊🌍🇹🇷🇩🇪🌍🇵🇸🇵🇸🇵🇸

  • S.topuz

    9.5.2024 12:43:41

    İşte çifte "STANDARD" veya ikircikli HUKUK bu olsa gerek! UKRAYNADAKİ RUS saldırısı sebebiyle hemen harekete geçebilen hakim ve MUKTEDİR GÜÇLER, ne hikmetse MASUM FİLİSTİNİ ve FİLİSTİNLİ ZAVALLILARI görmezden gelenler ve halen daha bir açıklamayla yetineceğini sanıyorlar? Altmış senedir AÇIKLAMA, KINAMA ve BEYANLARLA İNSANLARI aldatıp bu AZÎM ZULÜME GÖZ YUMDUNUZ! Kim bunu görmezden geldiyse, gücü ve imkanı varken engel olmadıysa, bilhassa dahada teşvik edip desteklediyse, kalben olsun buğz etmediyse AYNEN İSRAİL GİBİ ZULÜMLERİN, KATLİAMLARIN ORTAĞIDIR, MADDÎ MANEVÎ MESULDÜR! Yeter artık bu SUSKUNLUK, KORKAKLIK, her ne sebeple olursa olsun. Ya bu masumlarada kendilerini SAVUNACAK KADAR MADDİ MANEVİ SİLAH ve Para ve eleman verin, yada İSRAİLİN BU ZULMÜNE SON VERDİRİN. BU NE KORKAKLIK, YETER ARTIK BREEE!

Risale-i Nur Külliyatı

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